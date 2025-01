Matt y Jeff Hardy hablan cada uno del legado del otro, de su salud física y mental, de su defensa del Campeonato Mundial en Parejas en TNA Genesis 2025 y de qué música escuchan antes de luchar. Todo ello en una reciente entrevista que The Hardys realizaron con Dom Smith de Wrestlesphere.

► El legado de Jeff según Matt

“Creo que Jeff será recordado como uno de los artistas más intrépidos, temerarios y adictos a la adrenalina que haya existido. Alguien icónico por las locuras que hizo, las luchas con mesas, luchas de escaleras, luchas TLC, y un verdadero pionero. Siento que Jeff toca la vida de muchas personas a través de muchas culturas diferentes. Es muy, muy querido, y creo que parte de eso se debe a que parecemos personas alcanzables, normales, con quienes los fans podrían ser amigos si nos conocieran. Así es como lo vemos: venimos de un pequeño pueblo rural en Carolina del Norte, y creo que eso destaca. La gente mira a Jeff y se siente inspirada por él, por su carrera y por todo lo que hace.”

► El legado de Matt según Jeff

«No tengo dudas de que es un genio, una gran mente para la lucha libre profesional. Yo siempre he sido más un tipo de momentos, pero cuando se trata de contar historias y la psicología del ring, él tiene más ese tipo de cerebro. Incluso cuando ya no esté luchando, lo veo involucrado detrás de escena por el resto de su vida.”

► La salud física y mental

Matt: “No necesariamente sentimos presión para tomar golpes, pero siento que simplemente nuestro rendimiento en general, y cualquier historia que estemos tratando de contar, queremos que sea lo mejor posible. Con el tiempo, siento que tanto Jeff como yo hemos aprendido a trabajar de manera más inteligente en lugar de más dura. Sabemos lo que podemos hacer y si estaremos bien para recuperarnos al día siguiente. Pero también sabemos las cosas que no deberíamos hacer, así que estamos tratando de trabajar con inteligencia.”

Jeff: “Poco a poco lo he recuperado, por ejemplo, en esa última lucha de mesas que tuvimos con The System, esa Swanton Bomb que hice para terminar la lucha fue tan idéntica a la que le hice a Devon Dudley hace veinte años en el Madison Square Garden, pero mucho más arriesgada porque la mesa estaba toda en diagonal. Eso es por lo que vivo, ese es mi lugar en la lucha libre profesional: crear momentos como ese. Quiero seguir haciendo esto todo el tiempo que pueda porque creo que nací para crear esos momentos. Luchar para TNA ha sido un salvavidas. Realmente me ayudaron cuando más lo necesitaba y me dieron una plataforma para actuar y tener empleo durante algunos días oscuros en mi vida. Estoy muy agradecido por eso, y esta es mi oportunidad de devolverles todo el apoyo y las oportunidades que me han dado a lo largo de los años. Ahora, tener esta oportunidad de brillar como campeones de nuevo, se siente tan bien y tan gratificante, lo que me inspira a seguir haciendo lo que he estado haciendo.”

Matt: «Espero que la gente lo vea como un ejemplo, como diciendo: ‘Oye, si este tipo puede hacer todas las locuras que ha hecho durante 33 años y aún estar bien, competitivo y seguir esforzándose, entonces, con suerte, eso también los motive.’ Eso es algo que predico con mucha fuerza: cuando eres joven no te das cuenta de lo afortunado y bendecido que eres por estar saludable y poder hacer lo que quieras. A medida que envejeces y tu cuerpo cambia, es muy importante que empieces a hacer algún tipo de ejercicio y fortalezcas tus músculos para mantener el tejido y seguir siendo fuerte. Así puedes seguir cuidándote. Soy un gran defensor de eso, y mi hermano también lo es.»

Jeff: «En estos días estoy muy metido en la meditación. Nunca entendí realmente la meditación, pero en este proceso de volverme sobrio, realmente comencé a comprenderla. Cómo salir a la naturaleza junto a un flujo de agua y darle a mi mente un respiro de los estresantes del día a día. Me he vuelto muy bueno en eso, tanto que treinta minutos a veces pueden sentirse como dos minutos. Me siento muy bendecido de haber conocido un poco a Darby Allin durante mi tiempo en AEW y de haber trabajado con él dos veces. Esa última lucha que tuvimos como que me recargó el alma para la lucha libre profesional otra vez. Él hace saunas y baños de hielo, y eso realmente me intrigó, así que es algo que definitivamente quiero añadir a mi repertorio.»

► Contra The Rascalz en TNA Genesis

Matt: “Influimos muchísimo en esos chicos, eran como los Hardy Boys, y ahora su sueño se está haciendo realidad. Nos recuerdan a nosotros en el año 2000. Son rápidos, ágiles, talentosos y pueden hacer todo tipo de cosas geniales. Así que vamos a apoyarnos en nuestra experiencia para este combate, porque nosotros también fuimos esos chicos, y sabemos lo que es enfrentarse a un oponente más grande y feroz. Vamos a cortarles el ritmo cuando intenten ponerse demasiado elegantes. Pero son grandes chicos, excelentes luchadores profesionales y buenas personas.”

Jeff: “He estado viendo al menos un combate de los Rascalz cada mañana después de terminar mi entrenamiento, solo para estudiar lo que hacen. Algunas de las combinaciones que hacen me han inspirado a pensar en combos de los Hardy Boys que podríamos intentar sacar en Genesis. Así que sí, me han mantenido alerta en términos de creatividad, así que creo que va a ser una buena mezcla de lo viejo contra lo nuevo.”

BREAKING: @MATTHARDYBRAND and @JEFFHARDYBRAND will defend the TNA World Tag Team Championships against @TheTreyMiguel and @ZacharyWentz at #TNAGenesis from the Curtis Culwell Center in Garland, Texas on January 19. Get tickets at https://t.co/zTMPjdYHK8! pic.twitter.com/fTizj7uYFe — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 3, 2025

► La música antes de una lucha

Matt: “Mi música favorita siempre ha sido el rap, siendo Public Enemy mi banda favorita de todos los tiempos. Canciones como Shut ‘Em Down y Bring The Noise me motivan muchísimo. Hay una versión de Pumped Up Kicks hecha por Three Teeth que te hará querer atravesar una pared. También escucho mucho a Pearl Jam, Kings of Leon y a esos chicos. Escucho un poco de todo.”

Jeff: “El movimiento grunge realmente cambió mi existencia como ser humano. Me abrió la mente a lo poderoso y transformador que puede ser una canción cuando te identificas y conectas con ella. Así que Pearl Jam, su primer álbum, nunca envejece, jamás. Siempre será genial por el resto del tiempo. Ahora soy un gran fan de Bring Me The Horizon, especialmente de una canción llamada Mantra. Tengo que escucharla antes de salir a enfrentar a los Rascalz para encenderme.”