The Hardys renuevan su contrato con TNA

Los icónicos Matt y Jeff Hardy han renovado sus contratos y van a continuar luchando en TNA Wrestling, donde son actualmente los Campeones Mundiales en Parejas. Así lo anuncia la propia compañía en el comnunicado que leemos a continuación.

► The Hardys renuevan con TNA

TNA Wrestling confirmó hoy que ha vuelto a firmar con Jeff y Matt Hardy, también conocidos como The Hardys, los actuales campeones mundiales en pareja de TNA, como informó primero Sports Illustrated.

Los hermanos Jeff y Matt Hardy han estado luchando profesionalmente desde 1993, ganando numerosos campeonatos a lo largo de las décadas. De hecho, WWE nombró a The Hardys como uno de los mejores equipos en pareja en la historia de la empresa. Jeff y Matt son el único equipo que ha ostentado los campeonatos en pareja de WWE/World, WCW, TNA, ROH, Raw y SmackDown. Revolucionarios y audaces, Jeff y Matt son conocidos por su enérgico y arriesgado estilo en la lucha libre. En 2003, Jeff y Matt coescribieron un libro autobiográfico que se convirtió en un best-seller del New York Times.

The Hardys ganaron su tercer campeonato mundial en pareja de TNA en octubre, derrotando a los campeones anteriores The System (Eddie Edwards y Brian Myers) y ABC (Ace Austin y Chris Bey) en Bound for Glory durante una lucha de Full Metal Mayhem.

JEFF HARDY

Jeff siempre ha tenido una pasión por el motocross, además de otros intereses artísticos como la música y la pintura. Jeff debutó en TNA en 2004 en un combate contra A.J. Styles por el Campeonato de la División X. Ha sido campeón mundial de TNA tres veces, con un total combinado de 249 días como campeón.

MATT HARDY

El excéntrico personaje “Broken” de Matt Hardy debutó en 2016 y ha sido ampliamente elogiado, ganando múltiples premios al mejor gimmick. Matt debutó en TNA en 2011 en un combate contra Rob Van Dam. Es dos veces campeón mundial de TNA. Durante su juventud, Matt jugó béisbol y fútbol americano, y asistió a Union Pines High School en Carolina del Norte.

TNA Wrestling presentará Final Resolution el viernes 13 de diciembre en Center Stage en Atlanta, transmitido en vivo en la aplicación TNA+ a partir de las 8 p.m. (hora del este). Las entradas están disponibles en Ticketmaster.com.

El sábado 14 de diciembre, las estrellas de TNA Wrestling, incluyendo a Nic Nemeth, Jeff y Matt Hardy, Joe Hendry, Masha Slamovich, Jordynne Grace y el exjugador de los Atlanta Falcons Moose, estarán de regreso en acción en Center Stage, con todas las luchas grabadas para transmitirse en futuros episodios del programa semanal insignia de TNA, iMPACT!, que se emite cada jueves por AXS TV.

Todas las estrellas de TNA estarán en Atlanta durante dos noches de lucha libre cargada de acción. Además de los luchadores ya mencionados, también están programados para aparecer Eric Young, Ash By Elegance, Mike Santana, Josh Alexander, Brian Myers, Eddie Edwards, Frankie Kazarian, Jake Something, Ace Austin, PCO, entre otros.

Para comprar boletos para ambos eventos de TNA en Atlanta, incluido Final Resolution, visita: https://www.ticketmaster.com/tna-wrestling-tickets/artist/1008830.