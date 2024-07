Durante Slammiversary 2024, ABC (Ace Austin y Chris Bey) vencueron a The System (Brian Myers y Eddie Edwards) para convertirse en los nuevos Campeones Mundiales de Parejas de TNA. Es pronto para saber quiénes serán sus primeros retadores pero The Hardys buscarán el título una vez Jeff Hardy reciba el alta; en el mismo evento, «Broken» Matt Hardy venció a JDC.

► The Hardys quieren el Campeonato de Parejas de NXT

Al comunicar su interés en los cinturones de la Total Nonstop Action, los hermanos recibieron un desafío de Nathan Frazer, quien junto a Axiom son los Campeones de Parejas de NXT en WWE. Matt y Jeff no contestaron directamente a sus palabras pero ambos comparten en WrestleBinge que también tienen ganas de ganar ese campeonato:

«En la lucha libre, nunca digas nunca. Diré que los títulos de parejas de NXT no están en nuestra lista de títulos que hemos ganado, así que estamos interesados en eso. El cruce entre TNA y NXT es genial. Es emocionante. Es impredecible. Eso es positivo para el negocio y la industria», dijo Matt.

Fill in the blank: Fraxiom vs. __________ pic.twitter.com/rvHSv2egPj — Nathan Frazer (@WWEFrazer) July 20, 2024

«Soy fan de las cosas que ocurren por primera vez y nosotros en NXT, solo la visión de eso, me emociona mucho. Cuando Matt apareció por primera vez en TNA, mi esposa me llamó y me dijo: ‘¿Sabías que Matt iba a TNA?’ ‘No. No tenía idea.’ Luego vi las imágenes. ‘Oh Dios mío.’ Para mí mismo, hablo con mi alma, dije: ‘No hay manera de que vayamos a TNA.’ Luego dejé que eso se asentara, lo pensé, ‘Espera un minuto, tuve muchos momentos geniales y creé muchos recuerdos grandiosos en TNA.’ Luego, en el último momento, tuvimos la conversación, acepté volver. Se siente bien, como si tuviera que ser de esta manera. Joe Hendry en NXT, todo eso es emocionante», apuntó Jeff.