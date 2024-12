The Hardys podrían presentar nuevos personajes

Matt y Jeff Hardy piensan que en este momento de sus carreras todavía hay una oportunidad para que se reinventen, quizá creando un nuevo atuendo para Willow. The Hardys hablan de ello en una entrevista con WrestleZone camino a defender el título en parejas de TNA en el evento de pago por visión Final Resolution.

► Una posible renovación

“Creo que ambos tenemos algo de reinvención por lograr. Creo que es algo que vamos a hacer. Y creo que, con el lugar en el que Jeff está en su vida personal y profesional, creo que lo va a hacer increíble. Va a destacar en ello. Creo que hay espacio para que use algo de Broken Matt, Brother Nero y Willow the Wisp, y saque a relucir esos personajes. Pero también creo que hay mucho espacio para agregar nuevos personajes. Y Jeff y yo, hemos tenido algunas ideas,” agregó Matt. “Hemos colaborado un poco en algunas cosas que podríamos hacer en el futuro. Pero creo que queda mucho por ver en esta ‘Última Etapa’ de The Hardy Boyz», comenta Matt.

“Sí. Estoy de acuerdo. Para mí, el número uno es Willow. Originalmente era The Wisp, pero hice de Willow en mi última etapa en TNA por un tiempo. Y esta vez hay un nuevo diseño de máscara que aún no he recogido. Hay una nueva placa facial. Definitivamente está en mi lista de deseos recrear a Willow en TNA en algún momento. Y, posiblemente ese Broken Universe siempre tiene un portal al que podríamos atravesar para traerlo a la vida otra vez. Y eso siempre es emocionante», añade Jeff.

► TNA Final Resolution