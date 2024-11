The Hardys buscan tomar ejemplo de «The Icon» Sting

Sin poner una fecha ni indicar cercanía de la misma, The Hardys hablaban recientemente de su plan posretiro:

Jeff: “En mi caso, estoy trabajando muy duro. He estado involucrado con la música desde 2010, saqué mi primer álbum con mi banda en Ohio y tengo en marcha cuatro proyectos musicales diferentes. Es algo… He escrito muchísimo en los últimos seis meses y estoy empezando a aprender sobre el rango y el tono y adónde puedo llegar y adónde no. Estoy trabajando muy duro para encontrar mi zona, me vendrá bien seguir en la música”.

Matt: “Creo que soy un luchador de por vida. Terminaré trabajando detrás de escena como productor, agente o escritor, algo en el área creativa”.

Pero antes de que todo esté dicho y hecho quieren todavía hacer mucho en la lucha libre, cuyas aguas navegan en la actualidad como los Campeones Mundiales en Parejas de TNA. En una nueva entrevista con Fightful, los veteranos compartían su deseo de tomar ejemplo de «The Icon» Sting, quien curiosamente dijo adiós a los cuadriláteros como Campeón Mundial en Parejas de AEW.

Jeff: “Soy totalmente del tipo que sigue hasta que las ruedas se caigan, hermano. Voy a dar lo mejor de mí mientras pueda«.

Matt: “Creo que ambos estamos bastante motivados, somos apasionados por esto. Nos encanta, lo disfrutamos. Pero sí creo que me gustaría cerrar nuestra carrera en algún escenario, de una manera similar a la de Sting. Creo que el combate de retiro de Sting es la mejor decisión que ha tomado Tony Khan. Me pareció perfecto, creo que lo clavó. Sting es alguien que realmente merecía eso. Es alguien que, incluso en esta etapa, sigue inspirándonos a Jeff y a mí. Así que verlo terminar de una forma tan perfecta me pareció merecido, bien ganado, y me hizo feliz, un triunfo como ese. Fue un final de cuento de hadas.»

