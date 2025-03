La más reciente edición de NXT, el especial televisivo denominado NXT Roadblock 2025, empezó a lo grande. Con un combate entre Jeff Hardy y Matt Hardy, en donde estos defendieron con éxito el Campeonato Mundial de Parejas TNA Wrestling ante los actuales Campeones de Parejas NXT, Axiom y Nathan Frazer.

Axiom y Matt Hardy comenzaron la acción. Sonó la campana y ambos se enredaron en un forcejeo y toma de réferi. Matt conectó The Three Faces of Deletion sobre Axiom, seguido de un powerbomb. Intentó la cuenta, pero Axiom se zafó.

Jeff Hardy entró al combate y Matt catapultó a Axiom contra la cuerda inferior. Jeff siguió con una guillotina, unas patadas voladoras y le dio un fuerte pisotón antes de darle el relevo a Matt.

Los Hardys castigaron en equipo a Axiom, pero este logró darle el relevo a Frazer. Axiom y Frazer trabajaron juntos contra Matt, luego enviaron a los Hardys fuera del ring y los impactaron con topes suicidas. Frazer voló sobre la tercera cuerda para derribarlos nuevamente, y Axiom ejecutó un moonsault desde la tercera cuerda sobre ambos.

Frazer devolvió a Matt al ring y le aplicó un suplex, seguido de un blockbuster modificado. Le dio el relevo a Axiom, quien desgastó a Matt con una llave de rendición antes de volver a darle el relevo a Frazer. Ambos conectaron dobles patadas voladoras sobre Matt, y Frazer siguió cayéndole encima con un moonsault.

Frazer continuó castigando a Matt con una llave de rendición, pero Jeff entró al combate y le aplicó un rodillazo a la zona íntima conocido como la silla eléctrica, seguido de una guillotina, unas patadas voladoras y un lazo al cuello que envió a Frazer fuera del ring.

Axiom atrapó a Jeff en un Fujiwara Armbar, pero Jeff escapó revirtiendo en una cuenta. Axiom se zafó y Jeff le aplicó un Falcon Arrow antes de intentar otro toque de espaldas, pero Frazer la interrumpió.

Frazer intentó un tope suicida sobre Matt en el exterior, pero Matt lo frenó con un Side Effect en el suelo. Luego, Matt tomó el relevo a ciegas mientras Jeff impactaba a Axiom con un stunner. Matt atrapó de inmediato a Axiom con una desnucadora y preparó el Twist of Fate mientras Jeff subía a la tercera cuerda. Sin embargo, Axiom empujó a Matt contra Jeff y le dio el relevo a Frazer.

Axiom aplicó un Spanish Fly sobre Jeff, seguido de un Phoenix Splash de Frazer. Este intentó la cuenta, pero Matt lanzó a Axiom contra ellos para interrumpirla. Jeff conectó una patada sobre Frazer y voló desde la tercera cuerda para derribar a ambos rivales.

Luego, le aplicó un Twist of Fate a Axiom y buscó el toque de espaldas, pero Axiom resistió. Frazer respondió con una patada a la cabeza de Jeff, luego tomó el relevo y subió a la tercera cuerda. Intentó volar, pero Jeff levantó las botas y le dio en la cara.

Axiom intentó sorprender a Jeff con una tablita marina para ponerlo espaldas contra la lona, pero Jeff se liberó. Axiom subió a la tercera cuerda y buscó el Golden Ratio sobre Jeff, pero este lo esquivó y Axiom impactó accidentalmente a Frazer. Matt aprovechó para aplicarle un Twist of Fate a Frazer, y Jeff cerró con un Swanton Bomb para llevarse la victoria.

