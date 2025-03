The Hardy Boyz quieren el Campeonato en Parejas NXT

Ahora que han vencido a Axiom y Nathan Frazer, los Campeones Mundiales en Parejas TNA, The Hardy Boyz, quieren una oportunidad por el Campeonato en Parejas NXT.

► Defendieron y ahora quieren ganar

Durante el programa de la marca de WWE del 11 de marzo los hermanos defendieron con éxito su título y una vez terminado el mismo apuntaron al de sus oponentes:

Matt Hardy: «El momento de esta noche fue increíble. La reacción que nos dio esta gente de Nueva York en el Madison Square Garden estuvo fuera de serie. Fue emocionante, fue embriagador. Llevamos cuatro décadas en esto, y en teoría, no se supone que tengamos momentos como este a estas alturas de nuestra carrera, pero aún los seguimos teniendo. Enfrentar a estos muchachos en este evento, en este show de NXT, hizo que nuestra noche fuera realmente especial».

Jeff Hardy: «Creo que solo tengo una declaración y una pregunta. Sus corazones humanos son más como propulsores de cohetes. Es el equipo más rápido con el que he estado en el ring, y mi pregunta es: ¿ahora tenemos una oportunidad por los Campeonatos en Pareja de NXT?».

Matt Hardy: «Iba a decir que son increíbles. No puedo elogiarlos lo suficiente. Son asombrosos y son los Campeones en Parejas de NXT por razones muy específicas, porque son increíbles. Pero esta noche, nosotros defendimos los Campeonatos Mundiales en Pareja de TNA y logramos retenerlos. Pero les ganamos. Desafortunadamente, los títulos de NXT no estaban en juego. Tal vez la próxima vez sí lo estén, porque esos campeonatos son algo que The Hardys aún no tienen en su lista de oro».