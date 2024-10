The Hardy Boyz anuncian su regreso a House of Glory

Ya es oficial, los icónicos hermanos de la lucha libre The Hardy Boyz programan su retorno a la popular promoción independiente House of Glory. A continuación podemos leer el anuncio completo realizado por la misma.

🔥🔥 BREAKING 🔥🔥 Friday, December 20th, 13-time World Tag Team Champions Matt and Jeff, The Hardy Boyz, return to HOG!!! Tickets Available NOW ⬇️https://t.co/R4H2RlSiag pic.twitter.com/d9zsGe2YMg — House Of Glory Wrestling (@HOGwrestling) October 19, 2024

► Jeff y Matt Hardy regresan a HOG

¡Los Hardy Boyz regresan a House of Glory el viernes 20 de diciembre!

Los oficiales de House of Glory (HOG) han anunciado un gran regreso para el viernes 20 de diciembre en vivo desde el NYC Arena y transmitido en TrillerTV+. ¡Los 13 veces Campeones en Parejas, The Hardy Boyz, regresan a HOG por primera vez desde 2016!

Matt y Jeff Hardy han ganado campeonatos en parejas en todo el mundo, incluyendo los títulos de House of Glory en 2016. Ahora, por primera vez en más de 8 años, los Hardys regresan a HOG y al NYC Arena en el evento Live For The Moment.

Uno de los equipos en parejas más legendarios y populares de todos los tiempos, los Hardys han sido favoritos de los fans desde sus debuts en 1995. Ya sea en luchas de escaleras, luchas con mesas, combates TLC o su era BROKEN, siempre han sido los favoritos del público.

¿Qué tienen planeado para House of Glory el viernes 20 de diciembre? ¿A quién enfrentarán? Mantente atento a las redes sociales de HOG Wrestling para más anuncios.

Esa noche, los Hardy Boyz también participarán en un Meet & Greet. Próximamente habrá más información sobre esto.

Las entradas ya están disponibles en HOGWrestling.net. La admisión general comienza en $25.

Este evento se espera que se agote, ¡así que consigue tus boletos ahora!

El NYC Arena es de fácil acceso por LIRR, MTA, y hay estacionamiento limitado en las calles.