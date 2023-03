The Gunns: “Ya no nos importa el futuro de FTR”

Camino a Revolution 2023 -donde The Gunns expondrán el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Acclaimed, Jay Lethal y Jeff Jarrett, y Orange Cassidy y Danhausen– Austin y Colten Gunn hablan de la situación actual de FTR con AEW en WrestleZone. Recordemos que actualmente están alejados de la programación de la compañía sin saberse si van a volver.

> Austin Gunn habla de FTR

“Así que comencé hace unos dos años. Cuando nos metimos en eso, tuvimos que buscar un equipo al que queríamos emular, y simplemente gravitamos hacia FTR. Les hacíamos preguntas todo el tiempo y buscábamos orientación. Los respetábamos mucho y luego luchamos contra ellos la primera vez. Hemos luchado contra ellos cuatro veces y cuando luchamos contra ellos por primera vez, estábamos muy emocionados. Inmediatamente después de ese combate, todo cambió entre nosotros y FTR. Ya no nos vieron [como alguien a quien ayudaron], nos vieron como compañeros y vieron exactamente lo buenos que éramos. Ya no tenían tiempo para nosotros, así que hicimos nuestra vendetta de que íbamos a terminar con su legado y lo hicimos. Los vencimos. Hemos luchado contra ellos cuatro veces y nunca nos han derrotado directamente. La primera vez, Wardlow interfirió. La segunda vez tuvieron que usar al Campeón AEW [CM Punk] en una lucha de seis hombres. La tercera vez, nuestro propio tipo golpeó a Austin en la cabeza con una muleta. La cuarta vez cuando solo éramos nosotros y FTR, eso es todo. Los vencimos. Luego salimos y les hicimos un funeral y acabamos con su legado. Ese capítulo está hecho igual que el capítulo de The Acclaimed. Están en nuestro espejo retrovisor. Hemos terminado con ellos. No me gustan, no quiero verlos volver. Pueden ir a cualquier otra promoción a la que quieran ir, pero hemos terminado con ellos. Acabamos con ese legado. Ya no hay FTR de siete estrellas, solo The Gunns”.

“Sí, me enviaron algunas cosas en Twitter de que Dax estaba hablando de nosotros en su podcast y simplemente puso todo eso en perspectiva. Dispara, Colten y yo ya no nos llevamos bien con FTR detrás del escenario. Entonces, como él dijo, no nos importa a dónde vayan. No nos importan sus contratos, no nos importa que regresen. Eso es disparar. No nos llevamos bien. Odiamos ver que llegue a eso. Nunca quiero criticar a ningún otro luchador, pero creo que querían ser estos muchachos detrás del escenario donde todos venían y les hacían preguntas y querían ser los veteranos detrás del escenario y cuando Colten y yo ya no les pedimos consejo, creo que lo tomaron personalmente y ahora puedes sentirlo entre bastidores. No hablamos con ellos, ellos no hablan con nosotros. No me importa. No me importa”.

¿Crees que FTR volverán a AEW?