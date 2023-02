The Gunns, Austin y Colten Gunn, son los actuales Campeones Mundiales de Parejas AEW. Están viviendo el mejor momento de sus carreras. Mientras se preparan para exponer el título en Revolution 2023. Pero antes, vamos con la reciente reflexión que los dos luchadores hicieron recientemente en Under The Ring.

“Es desafortunado [dice Colten cuando se le preguntó acerca de las cosas que fueron mal con The Acclaimed]. Éramos amigos, estábamos más o menos en el mismo lugar e hicieron algunas cosas malas, también las hizo mi papá. Cosas que Austin y yo no podíamos perdonar. Tuvimos que quitarles lo más importante y eso era el Campeonato Mundial de Parejas AEW. Hicimos exactamente lo que dijimos. Todo eso, después de este pago por evento, está en el espejo retrovisor. Ya terminamos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Una vez fuimos amigos y ahora no, ese es el final. Eso es todo lo que Austin y yo diremos al respecto. Terminamos y seguimos adelante después de vencerlos nuevamente.

“Siempre nos gusta revisar los podcasts y escucharlos, por si acaso, estamos escuchando a los veteranos, pero solo para ver si estamos haciendo lo correcto [dice Austin]. Por supuesto, no puedes ignorar Twitter. Todos nos odian en Twitter, todos odian en Instagram. Con el tiempo, miras eso y dices: ‘¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo todo bien?’. Miro a Colten y digo: ‘Diablos, sí, estamos haciendo lo correcto’. Cuando estaba cubriendo a Bowens en el medio del ring, y esa multitud se quedó en silencio y miré sus rostros y estaban como [atónitos]. Les arrancamos el corazón.

“El mejor equipo de Estados Unidos, el mejor equipo de de AEW que todos aman, suma ahí a mi papá, tuvo la oportunidad de elegir bien y elegirnos cada vez que se trata de nuestra infancia, nosotros en el ring, nosotros contra The Acclaimed, tuvo todas las oportunidades para estar de nuestro lado y dejó caer la pelota. Eligió mal. La única persona en la que puedo confiar en este negocio es Colten. Cuando vi a toda esa multitud y a nosotros arrancándoles el corazón, fue el mejor sentimiento del mundo. Hicimos el trabajo y finalmente conseguimos las correas. Ahora no puedes detenernos“.

¿Te gustan The Gunns como Campeones Mundiales de Parejas AEW?