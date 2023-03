The Gunns: “El título es un ‘a la mi*rda’ a todos”

The Gunns, Austin y Colten, son los actuales Campeones Mundiales de Parejas AEW. No deja de llamar la atención que lo sean si pensamos en que se sentía que estaban siendo construidos para en algún momento próximo alcanzar la cima de la división pero no tan pronto. Aún así, es la situación en la que se encuentran actualmente y veremos cómo siguen respondiendo a la mejor oportunidad de sus carreras hasta ahora. Recientemente, los dos estuvieron hablando en Fightful acerca de la misma, señalando Austin Gunn que el título es un ‘a la mi*rda’ a todo el mundo.

> “El título es un ‘a la mi*rda’ a todos”

“Solo diré esto: es un sentimiento muy diferente cuando la gente te apoya. Tienes una historia de underdog, trabajas duro, los fanáticos te respaldan, ganas el campeonato y todos aplauden. No obtuvimos esa experiencia; todo lo contrario. Los fanáticos nos odian y querían que otros ganaran el título pero fuimos nosortos los que obtuvimos la cuenta de tres del réferi. Levantamos la mano, miro a Colten y somos los únicos felices en el edificio. Todo el mundo está en estado de shock, gritaban blasfemias y casi saltan la barricada; es un sentimiento diferente.

“Fue un ‘a la mi*rda’ a los fans. Les dijimos desde el primer día que esto iba a suceder. Les dijimos que íbamos a vencer a The Acclaimed. Les dijimos que íbamos a vencer a nuestro papá. Les dijimos que esto sucedería, y les arrancamos el corazón ganando a sus favoritos, The Acclaimed. Fue el mejor sentimiento para mí”.

Colten Gunn después añadió a las palabras de su hermano que ellos han sido los únicos en confiar en sí mismos y demostraron que los demás estaban equivocados:

“Austin cubrió a Bowens, conseguimos ese 1-2-3 y ganamos. Lo hicimos, sorprendimos a todos, sacamos el aire de este edificio. Los odio a todos. Mi hermano y yo éramos los únicos que creíamos en nosotros y estaban parados en esa rampa. No me di cuenta hasta un par de días después de que éramos los campeones de parejas. Lo hicimos y demostramos que todos estaban equivocados”.

