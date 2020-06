Como contrataque al genial cartel que AEW presentará en la primera noche del show especial AEW Fyter Fest 2020 este próximo miércoles primero de julio, WWE anunció en el más reciente show de WWE NXT que este próximo viernes The Great American Bash regresará a la compañía como especial de WWE NXT. Recordemos que este PPV nació en WCW, y se realizó como WCW Great American Bash desde 1991 al 2000. Con la compra de WWE a WCW, WWE The Great American Bash se empezó a realizar desde el 2004 hasta el 2008.

► The Great American Bash regresa a WWE

En 2009 su nombre fue recortado a The Bash, pero dejó de ser parte del calendario de PPVs anuales de WWE. En 2012, WWE revivió The Great American Bash, pero solamente como un show especial durante el Día de la Independencia en un Super SmackDown Live.

Este es el cartel que hasta ahora se sabe que WWE NXT presentará para el especial The Great American Bash:

LUCHA FATAL DE CUATRO ESQUINAS PARA DETERMINA A LAS RETADORA NÚMERO UNO POR EL CAMPEONATO FEMENIL NXT QUE OSTENTA IO SHIRAI

Mia Yim vs. Tegan Nox vs. Candice LeRae vs. Dakota Kai

PRIMERA LUCHA INTERGÉNERO EN WWE NXT

Rhea Ripley vs. Aliyah y Robert Stone

PRIMERA LUCHA DE CORREAS EN WWE NXT

Dexter Lumis vs. Roderick Strong