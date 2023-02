En octubre del año pasado, Luke Gallows y Karl Anderson regresaron a la WWE para apoyar a su viejo amigo AJ Styles para combatir a The Judgment Day, reformando The OC, luego de que el dúo fuera despedido de manera sorpresiva en abril del 2020. Y a pesar de que tuvieron regularidad durante las semanas posteriores a su regreso, poco a poco fueron desapareciendo de las pantallas debido a una lesión en el tobillo de AJ Styles.

Una de las ausencias del reciente Royal Rumble 2023 fue precisamente la de los Good Brothers, quienes no formaron parte del tradicional combate de treinta hombres. Muchos fanáticos se preguntaron por qué estaban ausentes y cuál podía haber sido el motivo.

Durante la reciente edición del podcast The Extreme Life of Matt Hardy, Sean Ross Sapp declaró que los Good Brothers tienen una cláusula única en sus nuevos acuerdos con la WWE, misma que establece que a menos que estén programados para trabajar en un evento, no tienen que presentarse necesariamente.

“La gente preguntaba por qué The Good Brothers no estaban en el Rumble o en Raw. En sus nuevos acuerdos, dijeron: ‘si no nos va a utilizar, no queremos estar allí’. Simplemente no nos envíes allí. Con el debido respeto, haremos nuestro trabajo, pero no queremos estar allí por no ser utilizados’, y WWE dijo ‘está bien’”.

Sin duda, una cláusula lógica, pero que no era posible en el régimen de Vince McMahon, quien a veces disponía que las Superestrellas estén presentes en la sede de los eventos, a pesar de que no fueran utilizados. Además, anteriormente se indicó de que Gallows y Anderson habían firmado contratos por cinco años.