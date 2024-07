The Good Brothers: «Somos NXT Originals, leyendas»

Durante el episodio de WWE NXT del 16 de julio, The O.C. (Karl Anderson, Luke Gallows y Michin) vencieron a OTM (Bronco Nima, Lucien Price y Jaida Parker) en un combate de tercias. Los amigos de AJ Styles -«The Phenomenal One» no ha estado tanto en contacto con ellos desde aquellas discusiones que tuvieron meses atrás; además, recientemente visitó Japón para enfrentar a Naomichi Marifuji en NOAH– no han tenido tanto éxito como para ganar el título de parejas de la marca amarilla pero han encontrado en ella estabilidad.

Al término del programa, en NXT Exclusive, los tres evaluaban su situación actual calificándose a sí mismos los dos luchadores talento local de NXT:

«Le dijimos al mundo, Michin, el Gran LG, la ‘Ametralladora’ Karl Anderson, The OC, que íbamos a NXT para mostrarle al mundo lo que son los verdaderos equipos de parejas. Somos talento genuino y auténtico de NXT, y mostramos al mundo exactamente por qué somos leyendas«, dijo Anderson.

«O.T.M., son unos hermanos contundentes con una hermana contundente encima. Pero déjenme decirles esto, están viendo excelencia generacional. En cada continente donde hay lucha libre profesional, hemos dominado, y esta noche no fue diferente. Especialmente como Originales de NXT«, continuó Gallows.

«O.T.M., Out The Mud, acaban de ser devueltos al lodo, y eso es demasiado dulce», concluyó Michin.

EXCLUSIVE: The O.C. remind everyone that when it comes to the ring, they are just Too Sweet.#WWENXT pic.twitter.com/zLglF18vqU

— WWE (@WWE) July 17, 2024