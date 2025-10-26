The Good Brothers harán su debut en MLW x Don Gato Tequila: Live Special

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que The Good Brothers (“Machine Gun” Karl Anderson y Doc Gallows) harán su debut en MLW en MLW x Don Gato Tequila: Live Special cartel que se celebrará el jueves 20 de noviembre desde el Charleston Music Hall en Charleston, South Carolina.

Karl Anderson y Doc Gallows se han forjado una reputación internacional de dominio y caos. Anderson saltó a la fama en New Japan Pro Wrestling, convirtiéndose en uno de los mejores competidores extranjeros en la historia de la compañía y llegando a la final del prestigioso torneo G1 Climax.

Juntos, The Good Brothers capturaron el Campeonato de Parejas de IWGP tres veces, tuvieron el Campeonato de Parejas de 6 Hombres de Peso Abierto NEVER y ganaron el torneo de World Tag League, logros que los consolidaron como uno de los equipos más condecorados y respetados en la era moderna de Japón.

Más allá del ring, Anderson y Gallows son las voces detrás del podcast Talk’n Shop, un éxito seminal que se originó en MLW Radio Network y rápidamente se convirtió en uno de los programas de lucha libre de mayor éxito, redefiniendo el formato e inspirando a una generación de alaridos.

Y no es casualidad que esta aparición tenga como co­anfitrión al tequila y a la marca Don Gato Tequila: Gallows comenta con picardía que ya han estado “en bares, nos han sacado de bares, ¿nos han mandado a la cárcel? Y rompimos…”, remarcando que no van a MLW simplemente a “competir”, sino a “festejar, romper, dominar”.