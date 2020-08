The Good Brothers: "Hablaremos con AJ Styles para que vuelva a IMPACT"

El pasado año, poco después de renovar con WWE, AJ Styles aseguraba que sería su último contrato como profesional en la lucha libre, considerando que en 2024, ya habrá cumplido 47 primaveras.

«Puedo decirte que este contrato que he firmado es el último. Este es el lugar perfecto para que yo esté. Está orientado a la familia, no tengo ningún problema al llevar a mi familia a los shows. Es un producto PG que disfruto. Estoy en el mejor lugar donde pueda estar para mi carrera».

Durante una reciente conexión vía Twitch, recurrió a ese "never say never" cuando un seguidor le preguntó por las posibilidades de verlo en AEW en un futuro.

«En lo referido a AEW, nunca digas nunca, ¿no? Siempre hay que cambiar, aunque algunos cambios apestan. Tú sabes, a veces hay que preguntarse si vale la pena. No necesito, al menos ahora mismo, ir a ningún lugar. Así que, ¿por qué debería hacerlo? Pero como vuelvo a decir, nunca digas nunca».

► La vuelta del hijo pródigo

Sn embargo, no es AEW la casa donde actualmente trabajan Luke Gallows y Karl Anderson, sus dos mejores amigos de la industria, sino IMPACT Wrestling.

Estos hablaron una vez más de "The Phenomenal" durante su última entrevista concedida a Sportskeeda. Gary Cassidy les preguntó acerca de qué pensó el ex-Campeón WWE cuando supo que habían firmado con la antigua TNA, y los "Good Brothers" acabaron dando un gran titular.

«Nos llamó cuando supo que estaba confirmado, pero tú sabes, está ocupado con su calendario de WWE. Y nosotros estamos más ocupados que nunca intentando sacar adelante todas las cosas en las que trabajamos. Nos llamó y nos dijo que estaba contento, pero creo recordar que no le pedimos consejo sobre si debíamos hacerlo o no. «Al final, vamos a hablar con AJ Styles para que vuelva a IMPACT. Es lo que estamos haciendo todos los días. Le escribimos y le decimos que vuelva».

No exenta de chanza la "revelación" de Gallows y Anderson, como dije anteriormente, mucho dependerá de que WWE decida concederle un buen puesto a Styles como entrenador del Performance Center; labor que, según ha afirmado el propio gladiador, aceptaría de buena gana.

