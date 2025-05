The Good Brothers atacan a The Young Bucks

Muchos fans han criticado a The Young Bucks, los talentosos luchadores Matt Jackson y Nick Jackson, hoy en día en AEW y vicepresidentes ejecutivos. No solo los critican porque hace rato solo hacen apariciones especiales en AEW, sino por su pelea real tras bambalinas con CM Punk en el PPV AEW All Out 2023.

Pues bien, cada nada se habla de The Young Bucks de manera negativa, ya sea en prensa o redes sociales, justificadamente o no. Y Luke Gallows y Karl Anderson, ex Superestrellas WWE, aliados en el BULLET CLUB, y amigos personales de The Young Bucks, ya están cansados de esto. Por lo que los defendieron así en la más reciente edición de su video podcast Talk N Shop:

► Karl Anderson y Luke Gallows defendieron a The Young Bucks

«Si tienes algo malo que decir sobre The Young Bucks, es porque no los conoces o estás buscando clics fáciles. Hay narrativas falsas en línea que cuestionan el carácter de los Bucks. Esos dos son de los tipos más genuinos en todo el negocio. El nivel de éxito que han alcanzado, y aun así son tan buena onda y auténticos.

«El vínculo va mucho más allá de la lucha libre. The Young Bucks querían hacer equipo con nosotros. Querían pasarla bien con nosotros. Ellos hicieron eso por nosotros y nosotros hicimos eso por ellos. Haríamos cualquier cosa por ellos. Nuestro teléfono siempre está disponible para esos muchachos».