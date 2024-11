The Godfather: «Shane McMahon es el hijo de p*ta rico más genial»

El miembro del Salón de la Fama de WWE The Godfather explica cómo es su relación con Shane McMahon y hace una interesante revelación relativa a que el hijo de Vince McMahon fue el responsable de crear el «Ho Train». Anteriormente, el veterano recordaba su primer encuentro con The Undertaker o cuando el ex mandamás le dijo «no más p*tas».

Embed from Getty Images

► The Godfather sobre Shane McMahon

«En realidad, Shane McMahon fue quien inventó el ‘Ho Train’. Estábamos en el ring un día, bromeando, y Shane estaba ahí conmigo y otros. Shane me dice, ‘Sabes cuando haces el Splash…’ Yo siempre hacía un splash a la gente en la esquina. Siempre me pareció que se veía genial. Entonces él dice, ‘Sabes cuando haces ese splash, antes de hacerlo, quiero que… ¿recuerdas Soul Train? Lo vamos a llamar el Ho Train.’ Recuerdo que me dijo, ‘No los dejes esperando mucho, haz un buen amague y luego ve y haz el Splash. Lo llamaremos el Ho Train.'»

«‘Taker y yo solíamos salir todas las noches a clubes de striptease, y Vince no quería que nos dieran un DUI. Así que Shane solía llevarnos a mí y a ‘Taker todo el tiempo desde la televisión y esas cosas. Así que, quiero decir, la mayoría de nuestras historias, ya sabes, no creo que Shane tuviera ni 21 años todavía, y estaba saliendo con Mark y conmigo por un tiempo. Así que, hombre, tengo muchas historias geniales con él, pero no puedo contarlas. Ya sabes, de todo. Soy The Godfather, no lo olvides. Él estaba con ‘Taker y conmigo, strippers y Jack Daniels. Vamos, hombre. Se la pasó muy bien. Una vez le preguntaron a Kevin Nash sobre Shane, y él dijo, ‘El tipo rico más cool que conozco,’ y eso lo describe bastante bien», comenta en un episodio reciente de su Poddin’ Ain’t Easy.