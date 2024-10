The Godfather reveló el origen de su icónico personaje

The Godfather fue uno de los muchos personajes que hicieron memorable la Attitude Era de la WWE y es el personaje por el que el miembro del Salón de la Fama WWE, Charles Wright, es más conocido, y su icónico personaje era conocido por aparecer en los programas y eventos en vivo de la WWE acompañado de un grupo de señoritas.

► «The Godfather» se formó gracias a su esposa

The Godfather fue entrevistado recientemente en «Insight with Chris Van Vliet», donde recordó el origen y el impacto que su personaje tuvo en la WWE y la Attitude Era. El miembro del Salón de la Fama WWE señaló que simplemente se estaba divirtiendo y expresó lo agradecido y afortunado que estaba de ser parte de la Attitude Era debido a la frecuencia con la que los fanáticos argumentan que fue la mejor era, y que probablemente su personaje no tendría cabida en la WWE actual. Además, mencionó que su esposa fue quien le aconsejó en torno a la dirección que debía tener su personaje.

«The Godfather, en su forma, no duraría mucho en estos tiempos. Ofendería a demasiadas personas».

«Mi esposa básicamente me dijo: ‘En lugar de intentar actuar como si no fueras algo que no eres, sal y sé tú mismo, el loco y el que te diviertes en este momento de tu vida’«.

The Godfather siguió el consejo de su esposa e incluso le propuso a Vince McMahon la idea de ser más alguien enfocado en el entretenimiento más que en la lucha.