The Godfather recuerda su primer encuentro con The Undertaker

The Godfather fue uno de los muchos personajes que hicieron memorable la Attitude Era de la WWE, y aunque no tuvo el éxito que otras Superestrellas e la época, ha tenido buenas rivalidades como contra The Undertaker, con quien hoy en día ha mantenido una estrecha amistad tras bastidores.

► The Godfather y The Undertaker, una amistad de 35 años

Durante una reciente aparición en «Insight With Chris Van Vliet», The Godfather habló sobre el origen de su amistad con The Undertaker, que comenzó a finales de 1989, justo después de que concluyera su rivalidad con Jerry «The King» Lawler.

«Acabo de trabajar en un programa con Lawler. No sabían qué hacer conmigo. Soy tan verde como la Rana René. The Undertaker ha estado en el negocio un par de años ahora, así que dijeron: ‘Oye, vamos a traer a este chico blanco grande y alto para que trabaje contra ti. Ha estado en el negocio un par de años. Tal vez podamos hacer algo contigo’. Así que Undertaker está conduciendo desde Texas a Tennessee. Nunca tengo la oportunidad de conocerlo. Todo lo que he hecho hasta ahora es lo que Jerry Lawler me ha dicho que haga en el ring. No sé nada, solo lo que alguien me dice qué hacer, que es otra historia».

Al encontrarse con Undertaker en el ring por primera vez, The Godfather recordó que la acción en el ring fue bastante física, ya que en un momento, Undertaker recuperó una silla y golpeó su cabeza a tal punto de que se encontraba aturdido. A partir de ahí, The Undertaker le preguntó a The Godfather si quería proceder por el «camino fácil» o por el «camino difícil», a lo que Godfather escogió la primera opción. Ese episodio, de alguna manera, dio origen a una amistad que aún perdura al día de hoy.