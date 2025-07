Charles Wright, más conocido como The Godfather, es uno de los luchadores más recordados de la antigua WWE. Y es, además, uno de los mejores amigos de The Undertaker. Por eso, recientemente, reveló que se puso muy triste cuando The Undertaker perdió La Racha invicta de WrestleMania ante Brock Lesnar en WrestleMania 30, el 06 de abril de 2014.

Estas fueron sus interesantes palabras en la más reciente edición del video podcast No Contest Wrestling de The Rich Eisen Show:

► The Godfather revela que el que The Undertaker perdiera su racha de WrestleMania lo puso triste

«Nunca fui fan en ese sentido. No me rompió el corazón. Pero sí me sorprendió que Taker perdiera contra Brock de la manera en que lo hizo. Porque estuve con él ese día, estuve con él todo el día. Lo curioso entre él y yo es que hablamos de todo en el mundo, menos de lucha libre. Así que ese día nunca supe que iba a perder.

«No lo volví a ver hasta el día siguiente. Yo me iba para el aeropuerto, y él… él estaba muy mal. Le dije: ‘Take, ¿estás bien?’ Y me dice: ‘No, voy para el hospital’. Y yo: ‘Hermano, no te ves bien. ¿Quieres que te acompañe?’

«Su esposa estaba con él y él me dijo: ‘No, estaré bien, bro. Vete para tu casa’. Y le pregunté: ‘¿Seguro que no quieres que te acompañe?’ Y me dijo: ‘No, estaré bien’. Y creo que estuvo en el hospital un par de días.

«Así que eso fue lo que, si algo me rompió el corazón, fue eso. Esa mañana siguiente, bro, él no estaba presente. Lo conozco muy bien, y él no estaba ahí. Algo le pasó en la lucha y al parecer sufrió una conmoción cerebral muy fuerte, y ni siquiera recuerda la lucha completa. No la recuerda».