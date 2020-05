No tuvieron una aventura demasiado positiva en NXT. The Forgotten Sons tuvieron varias oportunidades por el Campeonato de Parejas pero nunca consiguieron coronarse. Tampoco fue una sorpresa pues ni Wesley Blake ni Steve Cutler habían tenido demasiado éxito por su cuenta antes de unir fuerzas. Y cuando los dos se aliaron con Jaxson Ryker parecía más bien una facción para impulsar a este. Eso no ocurrió y no está claro si va a ocurrir, pero ahora los tres están trabajando en SmackDown, marca en la que debutaron a primeros de abril por sorpresa para todos, sin nadie que sepa qué esperar de esta aventura.

► The Forgotten Sons en SmackDown

Y quizá nadie deba hacerse ilusiones con lo que pueden hacer a partir de ahora. Aunque no debe pasarse por alto que en sus dos luchas en el show de los viernes vencieron de forma limpia, la segunda contra The New Day, actuales Campeones de Parejas. Con el paso de los meses se irán viendo si rompen el molde o se cumplen las expectativas. Mientras, ahora podemos hablar de cuál es el motivo que los llevo a este trío a este cambio de escenario.

Bajo la reciente edición de Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer reporta que los Hijos Olvidados entraron en escena para sustituir a The Usos.

Recordemos que Jimmy Uso se lesionó la rodilla de gravedad en WrestleMania 36 y estará fuera de acción de seis a nueve meses. Esto, obviamente, llevará a su hermano, Jey Uso, a estar en el dique seco el mismo tiempo. Salvo sorpresa. Estaba previsto que ambos continuaran alrededor del título de equipos azul, pero no podrán hacerlo hasta que retomen su carrera. Y por ahora su hueco lo ha ocupado esta facción nacida entre cuerdas amarillas en 2018.