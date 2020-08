The Fiend protagoniza el póster oficial de SummerSlam 2020

El mejor personaje salido de WWE en años no podía faltar al gran PPV estival de la empresa, pese a que aún desconocemos cuál será el escenario del evento, si bien resulta poco probable que, en cualquier caso, haya público presente.

Así, la rivalidad que Bray Wyatt está conjuntando con Braun Strowman se ha desarrollado por ahora exclusivamente en modo pregrabado, tras aquel primer duelo en Money in the Bank que tuvo a las marionetas de la Firefly Fun House de espectadores de excepción y la cinematográfica "Wyatt Swamp Fight" de Extreme Rules.

► ¿Fin del reinado de Strowman?

Pero, a la espera de la confirmación oficial, habrá un tercer y parece que definitivo choque en SummerSlam, ya por el Campeonato Universal, que presentará a un Strowman en versión oscura, seguramente afectado por los sucesos del epílogo de dicha "Wyatt Swamp Fight", donde acabó aparentemente ahogado por su otrora mentor en un pantano.

Y se diría que Wyatt será el gran protagonista de "The Biggest Party of the Summer", echando un vistazo al póster oficial que WWE ha hecho público. Promoción que, todo apunta, avanza el fin del reinado de Strowman.

No obstante, las palabras que acompañan a la ilustración también casan con la rivalidad que mantienen Drew McIntyre y Randy Orton, en referencia a la imprevisibilidad del RKO, que podría jugar un papel decisivo en el resultado de la contienda.

Igualmente, el mencionado asunto de la localización de SummerSlam también podría considerarse eslogan ex profeso, si finalmente WWE sorprende a sus seguidores y lleva a cabo el show en una playa o un crucero, como se viene rumorando en las últimas semanas.

Les recuerdo el cartel del PPV, que presenta por ahora cinco combates.

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. ganadora de la Batalla Campal de tres marcas que tendrá lugar en el próximo SmackDown

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. MVP

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Andrade y Ángel Garza

Seth Rollins vs. Dominik Mysterio

