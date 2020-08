¡The Fiend es el NUEVO Campeón Universal WWE!

En la lucha estelar del PPV WWE SummerSlam 2020, The Fiend venció a Braun Strowman y es el NUEVO Campeón Universal WWE. ¡Y regresó Roman Reigns a WWE!

Braun Strowman sorprendió a propios y extraños cuando acabó con Goldberg en WrestleMania 36 en cuestión de 2 minutos y 13 segundos. Y aunque ya había vencido a Bray Wyatt por el Campeonato WWE en el PPV Money in the Bank 2020, en la segunda lucha de ambos, que no fue titular y se realizó en The Horror Show at Extreme Rules, cayó por ayuda de The Fiend en el Pantano de Wyatt, por lo que se dio vida a esta tercera lucha para definir al mejor de los dos hombres.

► The Fiend regresa a la cima de WWE y SmackDown

Y esta vez Bray Wyatt no apareció, esta vez fue The Fiend quien regresó, para reclamar el Campeonato Universal WWE que había ganado el 31 de octubre de 2019 en el evento Crown Jewel 2019 en Arabia Saudita, y que perdió 118 días después, también en Arabia Saudita, en Super ShowDown 2020 ante Goldberg el pasado 27 de febrero. Braun Strowman tuvo el Campeonato Universal WWE en su poder durante 151 días.

Greg Hamilton nos dio la bienvenida a la lucha de Falls Count Anywhere, es decir, las caídas cuentan en cualquier lugar. El primero en entrar al ring fue The Fiend Bray Wyatt. Posteriormente lo hizo el entonces Campeón Universal WWE, Braun Strowman, quien fue abucheado por el sonido ambiente y debutó una nueva vestimenta: chamarra sin mangas estilo militar, vendas negras en las manos, pantalón con estampado militar y botas. Faltando 10 minutos para las 9 de la noche hora centro se dio el campanazo inicial.

Strowman salió corriendo y le dio derechazos a Fiend, y hasta un cabezazo. Fiend solamente se reía. Y luego contraatacaba con derechazos e incluso un azotón contra la lona alzando a Strowman como si nada... ¡Luego intentó desnucarlo en dos ocasiones! Strowman soportó el rápido movimiento de su cuello y salió del ring, algo lastimado. Fiend se fue a perseguirlo y tras golpearlo, sacó algo debajo del ring, una caja de herramientas, y golpeó a Strowman.

Luego desbarató la mesa de comentarios, pero Strowman reaccionó con golpes a la cara y una tremenda tacleada que hizo romper la barricada de protección. The Fiend quedó tendido, pero rápidamente se puso en pie como si nada para empujar a Strowman y darle golpes de derecha.

¡Strowman sorprendió con un Chokeslam sobre la mesa a The Fiend! The Fiend se lastima la espalda, la mesa se rompe a medias. Strowman da un rodillazo a Fiend, este se lo regresa con patada incluída, pero Strowman le tira la parte de arriba de las escaleras metálicas a Fiend en la cabeza... ¡Y lo repite en otra ocasión más! Tremendo golpe.

Strowman mete a The Fiend al ring y rápidamente le aplica un Running Powerslam, pero The Fiend evita el conteo de tres. Tras esto, Strowman tira a Fiend contra otra barrera de protección en Ringside y empieza a subirlo por la rampa de entrada al ring, al tiempo que lo pisotea... ¡Y lo tira contra una pantalla gigante! Aunque la misma no se rompe. "¡Vamos, Fiend!", le grita Strowman antes de patearlo en la cabeza y tirarlo de cabeza otra vez contra la pantalla LCD.

Strowman lleva a The Fiend tras bambalinas, a la Gorilla Position, Strowman es tirado de cara contra las paredes del lugar...

¡Y recibe la Sister Abigail! ¡Cobertura en doooos! Strowman evita el conteo de tres, The Fiend se ríe y luego le mete los dedos en los ojos a Strowman, quien gatea rumbo al ring nuevamente.

¡The Fiend tira a Strowman de la barba contra la pantalla grande! Strowman presenta un corte en su cabeza, hay líquido vital en su cabeza. Fiend le da fuertes bofetadas a la cara y lo hace caminar rumbo al ring. Antes de llegar, le da un rodillazo que lo tira al suelo. Mandible Craw para Braun Strowman, este busca morderle la mano a The Fiend y liberarse...

¡Pero consigue ponerle la mano en el cuello, pararse y tirar a The Fiend contra el filo del ring!

The Fiend tiene también líquido vital en su codo. ¡Strowman grita y tira al suelo a The Fiend tras un golpe en el cuello! La cobertura llega solo a dos.

¡Otro Powerslam sobre la lona y cuenta en dos! Strowman se enoja y golpea con puñetazos tipo martillo la cabeza de The Fiend. Strowman se baja del ring y busca algo en la caja de herramientas... ¡Consigue un bisturí! ¡¿Qué va a hacer Braun Strowman?!

¡Braun Strowman rompe la lona y deja ver la madera que hay debajo de la misma! Se distrae... ¡Y The Fiend le aplica un Chokeslam sobre la madera y luego una segunda Sister Abigail! ¡Y para rematar, una nueva Sister Abigail, la tercera de la noche! La cobertura llega... ¡Y es 3! ¡The Fiend es el NUEVO Campeón Universal WWE!

Vaya final más extraño, quizá un poco anticlimático, pero el combate en sí, corto, pero bueno. Son las 9:02 pm en la hora que The Fiend gana el Campeonato Universal WWE y celebra... ¡Y aparece Roman Reigns! ¡Roman le hace el Spear a The Fiend! ¡Y lo golpea fuertemente!

¡Y se baja y le hace un Spear a Braun Strowman! "¿Quieres un monstruo? ¡Aquí hay uno!" Roman Reigns masacra a Braun Strowman con una silla. Wreck everyone and leave, Arruina a todos y vete, es su nuevo lema estampado en una camiseta. The Fiend y Braun Strowman quedan tendidos...

Roman Reigns se mete otra vez al ring... ¡Y le da otra Spear a The Fiend Bray Wyatt! Roman se asegura de mostrar bien su camiseta a la cámara. Se ríe y toma el Campeonato Universal WWE y lo levanta en el aire mientras insulta a The Fiend y dice que ese título siempre ha sido de él. El público aplaude en cámara, y el sonido ambiente es de ovación.

