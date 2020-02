The Fiend defiende título tras 205 Live ante inesperado rival

The Fiend es un luchador que va totalmente al contrario de todos los demás de WWE. Primero porque tiene un personaje fresco, sobre todo cuando puede llevar a cabo sus ideas y no las de otras personas, diferente de cualquier otro. Pero también porque en vez de luchar en los programas semanales de la empresa, lo hace cuando estos finalizan. Además de en los PPV, claro.

Sí que aparece en televisión para realizar promos, para realizar segmentos, de forma habitual. No siempre tienen sentido narrativo, como ocurrió anoche, cuando entró para amenazar a Hulk Hogan, alguien a quien nunca se va a enfrentar. Salvo una sorpresa mundial, claro. Pero su acción no acabó ahí anoche, pues apareció en el encordado después de la emisión de 205 Live.

Y lo hizo para defender el Campeonato Universal de un inesperado oponente. Un oponente a quien no se enfrentaba desde diciembre de 2018. Hablamos de King Corbin, que perdió ante el dueño del título tras recibir el Mandible Claw. Hasta en esto se mantiene fresco el demonio.

They brought it back for tonight’s Smackdown dark match main event between the Fiend and King Corbin in #WWEVancouver pic.twitter.com/MU17pFIsvz

— Andrew Ngo | #ThankYouSedins (@doods1484) February 15, 2020