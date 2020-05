La lucha estelar de Double or Nothing 2020 fue el Stadium Stampade, la primera lucha de facciones en estadio abierto (y cerrado a la vez) que realizó AEW en su corta historia. Los grupos que se enfrentaron en el EverBank Field de los Jacksonville Jaguars fueron The Elite (Young Bucks, Kenny Omega, Hangman Page y Matt Hardy) contra The Inner Circle (Sammy Guevara, Jake Hager, Ortiz y Santana, y Chris Jericho). Este encuentro puede ser definido como una locura, principalmente por todos los momentos que acaecieron y también por la sana combinación entre lucha extrema y humor que hicieron de esta estelar un buen broche de oro para el PPV.

El encuentro comenzó con un caos desmedido en el centro de la cancha de fútbol americano, donde estaba allí solitario el cuadrilátero. Las facciones se golpearon a troche y moche, y poco a poco empezaron a utilizar las facilidades de la localización especial para sacar ventaja. Como cuando Matt Jackson hizo un moonsault desde el aro o cuando Hangman Page y Hager destrozaron el bar del lugar.

Pero también hubo varios momentos cómicos, como cuando Page persiguió a Guevara con su caballo por todo el arena, o cuando Jericho, al no creer que la cuenta haya llegado a dos, pidió una revisión con el VAR, que dio un resultado poco favorable para el ex Le Champion. Quizás el momento más extravagante de todos fue cuando Ortiz y Santana intentaron ahogar a Matt Hardy, trayendo a varias de sus versiones anteriores en el intento.

No obstante, a pesar del increíble esfuerzo que The Inner Circle puso para derrotar a The Elite, un letal One Wing Angel por parte de Omega contra Guevara puso fin a la lucha, y los ex Bullet Club se llevaron la magna victoria. Así lo cubrimos en nuestra nota de resultados: