The Elite y Jack Perry se adueñan de AEW

De una manera sensacional e inesperada cerró la más reciente edición de AEW Dynamite presentada por AEW. Y es que se informó a mitad del show que Jack Perry, quien ingresó a la arena junto a los miembros de The Elite 2.0 tras llegar en una lujosa camioneta SUV, iba a estar en el ring cara a cara con Tony Khan.

El morbo se apoderó de los fans en redes sociales, quienes estaban expectantes, pues Khan fue quien suspendió a Perry luego de su pelea tras bambalinas con CM Punk tras bambalinas en el evento de PPV AEW All In 2023 realizado desde Londres, Inglaterra.

Perry llegó al ring sin música, algunos fans lo ovacionaron y hasta corearon «Go cry me a river!», mientras que otros lo abuchearon. Lo cieto es qued ijo que tenía cosas qué arreglar con Tony Khan y lo llamó al ring.

El presidente y dueño de la empresa llegó y Perry le dijo que pese a sus altibajos en su relación personal y profesional, consideraba que era el momento para decirle esto: «Desde el fondo de mi corazón te lo digo: ¡Siempre he querido lo mejor para AEW! Tony Khan, dame la mano y reinstálame en AEW. ¡Vamos a crear juntos a la AEW que soñamos!»

Tony Khan se emocionó y no solo le dio la mano a Jack Perry, sino que lo abrazó y le levantó el brazo. Pero, de la nada, el Jungle Boy le dio tremendo derechazo en el abdomen con microfonazo incluido.

Posteriormente, aparecieron los Vicepresidentes Ejecutivos de AEW, Matthew Jackson y Nicholas Jackson, junto a Kazuchika Okada, la versión 2.0 de The Elite, y tranquilizaron a Perry. Pusieron en pie a Tony Khan…

¡Solo para que Matt Jackson lo elevara en el aire, lo girara en su propio eje y Nick Jackson se lanzara desde lo alto del esquinero para castigar a Tony Khan con un Súper Tony Khan Driver!

Increíble lo que vimos esta noche, siendo esta oficialmente la primera intervención de Tony Khan en una de sus historias de su empresa, y la primera intervención en la que es partícipe físicamente en su empresa.

Posteriormente, The Elite y Jack Perry levantaron los brazos en alto. Y Excalibur dijo que The Elite y Jack Perry se habían apoderado, se habían adueñado de AEW. Posteriormente, el show cerró con una imagen impactante de varios luchadores y talento tras bambalinas revisando a Tony Khan.

Y hasta el multimillonario Shahid Khan, padre de Tony Khan, apareció para revisar a su hijo. Su cara de preocupación era un poema. Los fans amaron este segmento y así lo expresaron en redes sociales. Ya veremos qué pasa en esta historia televisiva que hasta ahora comienza y comenzó con gran impulso.

— All Elite Wrestling (@AEW) April 25, 2024