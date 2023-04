The Elite se venga de Blackpool Combat Club

Blackpool Combat Club ha estado mostrando su lado más rudo y violento contra The Elite, declarando una guerra total contra ellos, pero al fin se pudo ver la reacción de Omega y compañía.

Jon Moxley y Claudio Castagnoli masacraron a Michael Nakazawa y Brandon Cutler, quienes intentaron vengar el daño hecho contra sus amigos en semanas pasadas, pero terminaron siendo humillados y lastimados. El duelo fue detenido por el réferi, pero pese a esto, BCC incluyendo a Wheeler Yuta, siguieron su ataque.

Después de esto, Kenny Omega apareció en el escenario y más adelante The Young Bucks hicieron lo propio para finalmente vengarse de Moxley y sus aliados.

La guerra ya está declarada entre los dos grupos, y lejos de terminar esto apenas está empezando.

This angle is what AEW has needed since early 2022. This shit has layers and a sense of urgency. Kenny Omega looking unhinged and The Young Bucks just the same. BCC are getting legit boos now and have heat and The Elite are great baby faces to bounce off of. This is my shit, this… pic.twitter.com/MM9t6XSpbD

— FAR (@FAR5222) April 13, 2023