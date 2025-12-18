The Elite se reune y se lleva el millón de dólares tras vencer a Don Callis Family

La lucha por un millón de dólares reunió a dos de las facciones importnates: Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson, quienes forman The Elite y que volvieron reunirse para enfrentar a The Don Callis Family integrada por Konosuke Takeshita, Kazuchika Okada y Hechicero.

Desde el arranque, la lucha mostró un ritmo rápido de gran pdoer, con Kenny Omega y Takeshita midiéndose en un intercambio técnico que pronto dio paso al juego de relevos y combinaciones rápidas. Los Young Bucks marcaron diferencia con su coordinación, aunque Don Callis Family respondió castigando a Matt Jackson y aislándolo por varios minutos.

La contienda escaló rápidamente con ataques en conjunto, topes suicidas y secuencias que involucraron a los seis luchadores. Nick Jackson brilló con su velocidad, conectando superkicks y un Canadian Destroyer, mientras Okada y Omega protagonizaron un breve pero intenso cruce que elevó al público.

Hechicero aportó castigo a ras de lona y Takeshita combinó potencia y velocidad, manteniendo a The Elite bajo presión. Sin embargo, la falta de coordinación en el cierre jugó en contra de la Don Callis Family, especialmente cuando Okada y Takeshita no lograron sincronizar su ofensiva final.

► Momentos clave

En los momentos decisivos, Kenny Omega tomó el control absoluto: repartió Snap Dragon Suplex a sus tres rivales y, con el apoyo de los Young Bucks, conectó el V-Trigger seguido del One Winged Angel para sellar la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

Tras la campana, Takeshita y Okada descargaron su frustración atacando a los Young Bucks, aunque Kenny Omega logró expulsarlos del ring. Aunque la tensión entre estos dos equipos seguirá latente, no se puede ignorar que los dos japoneses, pese a estar en el mismo equipo, les cuesta mucho trabajar en conjunto.