The Elite se reune y se lleva el millón de dólares tras vencer a Don Callis Family

por

La lucha por un millón de dólares reunió a dos de las facciones importnates: Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson, quienes forman The Elite y que volvieron reunirse para enfrentar a The Don Callis Family integrada por Konosuke Takeshita, Kazuchika Okada y Hechicero.

Desde el arranque, la lucha mostró un ritmo rápido de gran pdoer, con Kenny Omega y Takeshita midiéndose en un intercambio técnico que pronto dio paso al juego de relevos y combinaciones rápidas. Los Young Bucks marcaron diferencia con su coordinación, aunque Don Callis Family respondió castigando a Matt Jackson y aislándolo por varios minutos.

La contienda escaló rápidamente con ataques en conjunto, topes suicidas y secuencias que involucraron a los seis luchadores. Nick Jackson brilló con su velocidad, conectando superkicks y un Canadian Destroyer, mientras Okada y Omega protagonizaron un breve pero intenso cruce que elevó al público.

AEW Dynamite 17 diciembre 2025 002
AEW Dynamite 17 diciembre 2025 002

Hechicero aportó castigo a ras de lona y Takeshita combinó potencia y velocidad, manteniendo a The Elite bajo presión. Sin embargo, la falta de coordinación en el cierre jugó en contra de la Don Callis Family, especialmente cuando Okada y Takeshita no lograron sincronizar su ofensiva final.

Momentos clave

En los momentos decisivos, Kenny Omega tomó el control absoluto: repartió Snap Dragon Suplex a sus tres rivales y, con el apoyo de los Young Bucks, conectó el V-Trigger seguido del One Winged Angel para sellar la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

Tras la campana, Takeshita y Okada descargaron su frustración atacando a los Young Bucks, aunque Kenny Omega logró expulsarlos del ring. Aunque la tensión entre estos dos equipos seguirá latente, no se puede ignorar que los dos japoneses, pese a estar en el mismo equipo, les cuesta mucho trabajar en conjunto.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos