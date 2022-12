The Elite derrota a Death Triangle, el marcador es 2-3

El quinto combate entre Death Triangle y The Elite fue un combate sin descalificación, lo cual hizo que el duelo fuera una auténtica batalla campal.

Matt Jackson, Nick Jackson y Kenny Omega llegaron con todo contra Rey Fénix, Penta el Zero Miedo y PAC, donde comenzaron a volar golpes y castigos pro todos lados.

Incluso los acompañantes de ambos conjuntos subieron al ring y tuvieron acción. Penta desniveló el combate al entrar con un bote de basura para poner las cosas a su favor.

Pero las cosas estuvieron cambiando de posesión, pues pronto los dos bandos contestaban los ataques y las armas empezaron a salir; incluso Penta intentó llevarse un árbol de Navidad.

Los castigos estuvieron a la orden del día por todos lados, apoyados por las diferentes armas sobre el ring.

Uno de los momentos más tensos del combate fue cuando The Young Bucks se lanzaron sobre Penta y PAC sobre unas mesas, mientras que Fénix era castigado por Omega; sin embargo, no pudo hacer rendir a The King.

El regreso de Death Triangle llegó con Fénix y PAC que castigaron a con una llave contra sus rivales, pero Matt llegó para salvarlo. El equipo campeón estuvo a punto de golpear a Omega con unos martillos, pero finalmente, los Bucks le aplicaron el Meltzer Driver y lograron la cuenta de tres.

De esta forma, The Elite consigue su segunda victoria y acercan el marcador.