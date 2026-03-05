The Don Callis Family conquista el Campeonato Mundial de Tríos AEW

Una lucha por el Campeonato de Trios AEW salió de la nada y los cinturones terminaron cambiando de mannos en una situación muy atípica.

Tras vencer rápidamente a un talento local, “Hangman” Adam Page tomó el micrófono y lanzó una feroz advertencia a MJF. De cara a su Texas Deathmatch, Page aseguró que no tendrá temor ni consciencia cuando lo enfrente: “Te voy a destruir, desgarrar y romper en dos”.

Retó al Campeón Mundial AEW a salir en ese mismo instante con su Dynamite Diamond Ring. MJF apareció para presumió haber derrotado a Kevin Knight esa misa noche.

La tensión explotó cuando Kyle Fletcher, Mark Davis y Kazuchika Okada atacaron por sorpresa a Page. Don Callis apareció junto a su Familia y pactó de inmediato una lucha por el Campeonato Mundial de Tríos AEW para el evento estelar.

► Campeonato Mundial de Tríos AEW en juego

El combate arrancó en completo caos, con todos golpeándose sin orden. Mike Bailey recibió castigo combinado de Davis y Fletcher, mientras Knight conectaba potentes patadas sobre Okada. Davis estuvo cerca de la victoria tras un sentón bombazo y pisotón al pecho sobre Bailey.

Okada tomó el relevo y castigó con su clásico dominio técnico, pero Hangman cambió el rumbo con un tope suicida sobre todos sus rivales, levantando a la afición que coreaba su nombre con fuerza.

Bailey brilló con moonsault hacia ringside y una lluvia de patadas que encendieron el ritmo. Page casi liquida a Davis con un martinete, mientras Knight y Bailey combinaron ofensiva aérea para mantener con vida a los campeones.

► Momentos Clave

En el cierre, Page buscaba el Buckshot Lariat cuando, de la nada, apareció MJF para golpearlo y arruinar su momento. La distracción fue suficiente.

Okada conectó un brutal lazo al cuello sobre Kevin Knight, y Mark Davis lo remató con piledriver definitivo para sellar la victoria para coronar a nuevos campeones.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este resultado, The Don Callis Family se consagra como NUEVOS Campeones Mundiales de Tríos AEW, mientras la rivalidad entre Hangman Page y MJF alcanza un punto aún más explosivo rumbo a su Texas Deathmatch.