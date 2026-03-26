The Dogs derrotan a Orange Cassidy y Roderick Strong

Orange Cassidy y Roderick Strong no pudieron ante la fuerza y coordinación de David Finlay y Clark Connors, quienes se llevaron la victoria en un combate por parejas.

El encuentro comenzó con Strong tomando la iniciativa a base de chops sobre Connors, mientras Orange aportaba su característico estilo relajado, aunque poco efectivo en los primeros instantes. Aun así, lograron combinarse con unas dobles tijeras que encendió al público.

Sin embargo, The Dogs reaccionaron rápidamente cuando Finlay detuvo el impulso de Cassidy en ringside y, junto a Connors, tomaron el control con ataques contundentes, incluyendo un par de pounce que dejaron mal parado a Strong.

Orange intentó cambiar el rumbo con un Stundog Millionaire y finalmente dio el relevo a Strong, quien entró encendido atacando a ambos rivales e incluso utilizando a Cassidy como arma para sorprenderlos.

► Momentos Clave

Cuando Strong parecía tomar ventaja, Finlay intervino para sacar a Cassidy del ring y evitar el castigo definitivo. Posteriormente The Dogs conectaron un par de spears sobre Roderick Strong para llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, The Dogs se consolidan como un equipo peligroso dentro de la división en parejas. Mientras que el Conglomerado se lleva una dolorosa derrota.