AEW Dynamite: The Dogs destrozaron a Darby Allin y Orange Cassidy

AEW Dynamite 11 de marzo 2026.

Darby Allin y Orange Cassidy continúan su guerra con The Dogs. Esta vez enfrentaron en un combate de relevos a David Finlay y Gabe Kidd.

► Momentos clave

Desde el principio, los cuatro luchadores mostraron su odio, llevando la acción hacia fuera del ring. Los Dos mostraron su colmillo, y aprovecharon que Allin falló un tope suicida para irse sobre Cassidy, a quien azotaron sin piedad en el enlonado.

Kidd y Finlay se dieron vuelo castigando a Cassidy, mientras Allin trataba de regresar a su esquina. Cassidy se recuperó, saliendo en tope sobre Connors para luego aplicarle DDT giratorio a Finlay. A pesar de eso, no pudo tomar el relevo.

Finalmente, le dio la mano a Allin, quien entró golpeando a los Dogs. Fintó un tope suicida para Finlay y en realidad se lanzó en tope en reversa sobre Kidd rebotando de las cuerdas. Intentó Code Red para Finlay, pero Kidd lo frenó con lariat.

Cassidy y Allin sacaron del ring a sus rivales y se proyectaron en topes. Allin puso a Kidd en una silla y desde lo alto de los postes se lanzó en padas en cascada.

Clark Connors apareció para atacar a Cassidy. Allin intentó acabar a Kidd con Coffin Drop, pero recibió una serie de ataques de los Dogs que terminó con un martinete de Kidd, terminando así la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, apareció Roderick Strong, quien parecía unirse a The Dogs, pero terminó ayudando a Darby Allin y a Orange Cassidy.

LA LUCHA SIGUE...
