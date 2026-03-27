The Demand competirán en el próximo Trios Grand Prix de RevPro

El reciente periplo de Ricochet, Kaun y Toa Liona en RevPro no ha podido ser más exitoso. El pasado sábado, durante High Stakes, los tres batieron a Flying Bryant Brothers. 24 horas después, durante Live In Coventry 11, Kaun y Liona se impusieron a Lykos Gym, mientras Ricochet hacía lo propio con Michael Oku. Por ello, ahora The Demand buscan premio.
Visto en la última edición de ‘Backstage Reactions’, Ricochet, Kaun y Liona anunciaron su participación en el próximo Trios Grand Prix de RevPro. No obstante, la fecha y escenario de celebración de esta cita todavía son un misterio, así como la identidad de otros participantes más allá de The Demand.
El año pasado, Luke Jacobs, Ethan Allen y Leon Slater se alzaron ganadores del Trios Grand Prix, celebrado en dos días sobre la ciudad de Barcelona (España). La anterior edición, inaugural, celebrada desde Coventry (Inglaterra), tuvo a CPF como vencedores.
► Resultados RevPro Live In Coventry 11
Seguidamente, todo lo que dio de sí Live In Coventry, el más reciente show de RevPro, celebrado el pasado domingo desde el HMV Empire de Coventry (Inglaterra).
- Jay Joshua derrotó a Elvin Naryan. Cuatro minutos le bastaron a Joshua para deshacerse del «contender» vía pin tras un Martinete estilo Karl Gotch. Naryan pudo sacarse algún que otro German Suplex, causando buena impresión. ♠♠1/2 En las postrimerías, Will Kroos (quien no aparecía por RevPro desde 2022) atacó a Joshua. Otros «contenders» intentaron poner orden y Kroos los defenestró. Luego, alzó el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, en clara señal de querer conquistarlo. Un Joshua vs. Kroos sería genial.
- Leon Slater y Cameron Khai derrotaron a CPF (Joe Lando y Danny Black). En los compases finales, Black tuvo que retirarse por una aparente lesión. Lando fue entonces emboscado por Slater y Khai y cayó vía pin luego del Slingshot Cutter de Khai. ♠♠♠1/2 Concluida la lucha, Slater instó a Khai a atacar a Lando, y así lo hizo. Leyton Buzzard se interpuso y ahuyentó a los rudos. Antes de volver a vestidores, Slater sugirió a Andy Quildan (presente en la mesa de comentarios junto a Dave Bradshaw) que Khai debía luchar por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro que ostenta Lando.
- Melissa Fierce derrotó a Anita Vaughan. No tuvieron su mejor día aquí Fierce ni Vaughan, en una lucha que por otra parte tuvo pocos minutos como para lucir grande. Se trataba de una buena oportunidad para Fierce en pos de mostrar su calidad ante Vaughan, pero hizo poco por ello. El final llegó muy de la nada, con un Fireman’s Carry Driver tras el que Vaughan fue puesta de espaldas planas. ♠♠1/2
- PRIMERA RONDA DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: Ricky Knight Jr. derrotó a Danny Jones (con Brendan White). Con su Rickyshi Driver, RKJ avanzó hacia los cuartos de final en un duelo de alta pegada, donde raramente, Jones tuvo el apoyo del respetable. ♠♠♠1/2
- Gates Of Agony (Kaun y Toa Liona) derrotaron a Lykos Gym. Poco antes de los 15 minutos, el remate conjunto de GOA sobre Lykos II hizo que los Élite salieron victoriosos en su segunda implicación bajo los focos de RevPro. ♠♠♠1/2
- PRIMERA RONDA DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: Connor Mills derrotó a Tate Mayfairs. No pudo estrenarse con victoria Mayfairs en su debut sobre RevPro, palmeando la lona por un Half Crab de Mills, maniobra característica de Michael Oku. ♠♠♠1/2
- CAMPEONATO BRITÁNICO FEMENIL INDISCUTIBLE REVPRO: Alex Windsor (c) derrotó a Safire Reed para retener el título. Con su Pumphandle Half Nelson Driver y la cuenta de tres, Windsor conservó su estatus. Momentáneamente. ♠♠♠3/4 En las postrimerías, Alexxis Falcon retó a Windsor por su presea ofreciendo poner en liza el Campeonato Femenil BODYSLAM y el Campeonato Femenil Discovery Wrestling (que había conquistado la noche anterior de manos de Mercedes Moné) y se armó combate.
- CAMPEONATO BRITÁNICO FEMENIL INDISCUTIBLE REVPRO, CAMPEONATO FEMENIL BODYSLAM Y CAMPEONATO FEMENIL DISCOVERY WRESTLING: Alexxis Falcon derrotó a Alex Windsor (c) para ganar el título. ♠
- Ricochet derrotó a Michael Oku (con Amira). Teniendo a Ricochet en el Half Crab, Oku quiso vencer usando el Ankle Lock, llave característica de Connor Mills, pero el «All Elite» logró escabullirse y le aplicó su Spirit Gun para ponerlo de espaldas planas, sin interferencia alguna de Kaun o Liona. ♠♠♠♠
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PAREJAS REVPRO: Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) (c) derrotaron a Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) para retener el título. Aunque no se anunciara como tal, la lucha fue sin descalificación. Un «brawl» disfrazado de combate «tag team», donde a los tres minutos, y antes de que sonara la campana, Jacobs y Manders ya sangraban y Allen hizo una zambullida desde el stage sobre los dos cowboys cual Kurt Angle. El final se produjo cuando Jacobs esquivó un Lariat de Manders, provocando que golpeara por error a Shire, y poniendo a este en un Crossface para hacerlo rendir, mientras Allen refrenaba al «Boss Of The Plains». ♠♠♠♠1/4
- Como epílogo, Cowboy Way apalizaron a varios «contenders». Mala noche para los novatos.
⇒ Tony Khan volvió a decir lo de «that doesn’t work for me, brother» con sus talentos bajo contrato en RevPro. Bromas aparte, si bien las implicaciones de GOA no fueron lo más brillante de la velada, sí que puede considerarse la de Ricochet como uno de los «highlights», insertando de certera manera el pique Michael Oku-Connor Mills. La segunda parte del show estuvo entre las mejores producidas por RevPro en lo que llevamos de 2026, con el extra de esa sorpresiva coronación de Alexxis Falcon. Muy recomendable en caso de que no tengan tiempo de ver completos los 190 minutos que duró Live In Coventry 11.
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Ricochet v Michael Oku, RevPro: Live in Coventry, 22/3/26 pic.twitter.com/y8KsDd1Py6— Chris Gannon 🌺 (@KennyEvil) March 22, 2026