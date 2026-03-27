The Demand competirán en el próximo Trios Grand Prix de RevPro

El reciente periplo de Ricochet, Kaun y Toa Liona en RevPro no ha podido ser más exitoso. El pasado sábado, durante High Stakes, los tres batieron a Flying Bryant Brothers. 24 horas después, durante Live In Coventry 11, Kaun y Liona se impusieron a Lykos Gym, mientras Ricochet hacía lo propio con Michael Oku. Por ello, ahora The Demand buscan premio.

Visto en la última edición de ‘Backstage Reactions’, Ricochet, Kaun y Liona anunciaron su participación en el próximo Trios Grand Prix de RevPro. No obstante, la fecha y escenario de celebración de esta cita todavía son un misterio, así como la identidad de otros participantes más allá de The Demand.

El año pasado, Luke Jacobs, Ethan Allen y Leon Slater se alzaron ganadores del Trios Grand Prix, celebrado en dos días sobre la ciudad de Barcelona (España). La anterior edición, inaugural, celebrada desde Coventry (Inglaterra), tuvo a CPF como vencedores.

► Resultados RevPro Live In Coventry 11

Seguidamente, todo lo que dio de sí Live In Coventry, el más reciente show de RevPro, celebrado el pasado domingo desde el HMV Empire de Coventry (Inglaterra).

⇒ Tony Khan volvió a decir lo de «that doesn’t work for me, brother» con sus talentos bajo contrato en RevPro. Bromas aparte, si bien las implicaciones de GOA no fueron lo más brillante de la velada, sí que puede considerarse la de Ricochet como uno de los «highlights», insertando de certera manera el pique Michael Oku-Connor Mills. La segunda parte del show estuvo entre las mejores producidas por RevPro en lo que llevamos de 2026, con el extra de esa sorpresiva coronación de Alexxis Falcon. Muy recomendable en caso de que no tengan tiempo de ver completos los 190 minutos que duró Live In Coventry 11.

♠♠♠3/4

Ricochet v Michael Oku, RevPro: Live in Coventry, 22/3/26 pic.twitter.com/y8KsDd1Py6 — Chris Gannon 🌺 (@KennyEvil) March 22, 2026