The Death Riders y The Conglomeration se enfrentarán en Blood and Guts

El combate que originalmente era un mano a mano se transformó en una guerra total entre Jon Moxley y Kyle O’Reilly, representando a sus respectivos bandos: The Death Riders y The Conglomeration. La lucha terminó sin vencedor, pero dejó sembrado el caos y la promesa de una brutal batalla en formato Blood & Guts.

Ambos competidores comenzaron midiéndose con cautela, alternando castigos a ras de lona. O’Reilly intentó dominar con su técnica de sumisión, cerrando un Armbar y luego un Achilles Lock, pero Moxley respondió con fuerza bruta, mordiendo a su rival y estrellándolo contra la mesa de comentaristas. La intensidad creció con cada minuto, con ataques a las extremidades y una lucha que pronto se desbordó a ringside.

Momentos clave del combate

El enfrentamiento terminó en empate por conteo afuera cuando ambos quedaron atrapados en un Guillotine Lock de Kyle sobre Mox fuera del ring.

Tras la campana, Marina Shafir atacó a la réferi, provocando la llegada de Claudio Castagnoli, quien junto a Moxley pisoteó a O’Reilly. La situación escaló rápidamente con la aparición de Roderick Strong, detenido por Wheeler Yuta y Daniel Garcia. Finalmente, Darby Allin, Mark Briscoe y Orange Cassidy intervinieron para poner fin al ataque.

¿Qué pasará ahora?

Luego del caos, Darby Allin tomó el micrófono y retó a The Death Riders a llevar su rivalidad al límite. Mark Briscoe lo secundó, dejando que Orange Cassidy anunciara, con su estilo característico, la decisión final: “Blood & Guts”. Así, AEW se encamina hacia una de las luchas más violentas del año.