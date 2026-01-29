The Death Riders le dan la victoria a FTR conta la Don Callis Family

FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) pusieron en juego el Campeonato Mundial en Parejas de AEW ante Jake Doyle y Mark Davis, representantes de la Don Callis Family, en un combate bastante complicado.

El encuentro arrancó con intercambios físicos constantes, donde Doyle y Davis buscaron imponer su poder, mientras FTR respondió con trabajo en equipo y resistiendo los poderosos ataques. La contienda se volvió cada vez más violenta, con Dax Harwood sangrando del pecho tras los constantes golpes, y varias combinaciones que mantuvieron a los campeones al límite.

Los ataques siguieron de un lado y del otro, donde ambos equipos buscaron sacar el resultado, siendo los monarcas quienes tuvieron mayores problemas por el tamaño de sus contrincantes.

► Momentos claves

El combate alcanzó su punto decisivo cuando Jon Moxley apareció entre el público y golpeó a Mark Davis con el Campeonato Continental, debilitándolo lo suficiente para que Dax Harwood lograra la cuenta definitiva y sellara la retención.

¿Qué pasará ahora?

La intervención de Moxley dejó claro que su rivalidad con la Don Callis Family está lejos de terminar, mientras FTR continúa consolidándose como una de las parejas dominantes de AEW, aunque con más enemigos acechando en el horizonte.