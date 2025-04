The Death Raiders humillan a Swerve Strickland rumbo a Dynasty

La lucha por el Campeonato de AEW entre Swerve Strickland y Jon Moxley no será nada sencilla, pues el odio que se tienen parece que no tendrá descanso.

Después de la lucha donde Strickland y Willow Nightingale, vencieron a Mox y Marina Shafir, el retador al Campeonato buscó vengarse, buscando al actual monarca de la empresa por todas partes de la arena.

Sin embargo, fue interceptado en uno de los pasillos por el equipo completo de The Death Raiders quienes lo atacaron hasta el cansancio, incluso terminó siendo lanzado sobre vidrios en el ring.

Swerve Strickland se levantó tras el castigo y dejó demostrado que, pese a la humillación, se entregará con todo en el combate en Dynasty ante Jon Moxley.

HOLY FUCK, SWERVE STRICKLAND JUST GOT POWERBOMBED ON SHARDS OF GLASS.

