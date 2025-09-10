 The Culling gana oportunidad por el Campeonato de Parejas Femenil en NXT Homecoming

En el último evento de NXT se definió a las retadoras número uno al Campeonato de Parejas Femenil de WWE. Las duplas de ZaRuca (Sol Ruca y Zaria), Fatal Influence (Fallon Henley y Jazmyn Nyx, con Jacy Jayne) y The Culling (Izzi Dame y Tatum Paxley) se enfrentaron en una contienda intensa y llena de momentos sorpresivos.

Desde el inicio, Zaria mostró dominio, pero la perseverancia de The Culling y la astucia de Fatal Influence mantuvieron la contienda equilibrada. La lucha tuvo instantes de gran emoción, con intercambios rápidos de golpes y maniobras fuera del ring que mantuvieron a la audiencia al borde de sus asientos. Un momento decisivo llegó cuando ZaRuca fue eliminada tras una serie de distracciones, errores y ataques combinados del equipo rival, dejando el camino libre para que The Culling y Fatal Influence definieran la victoria.

En la etapa final, Izzi Dame y Tatum Paxley demostraron coordinación y fuerza, asegurando el triunfo tras un ataque que puso fin a la contienda. Con esta victoria, The Culling se consolidó como la dupla retadora número uno al título.

► ¿Qué viene para Izzi Dame y Tatum Paxley?

Ahora, Dame y Paxley tendrán la oportunidad de enfrentar a las campeonas Alexa Bliss y Charlotte Flair en NXT Homecoming, el próximo 16 de septiembre.