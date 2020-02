La acción retorna al Auditorio «Fausto Gutiérrez Moreno» de Tijuana, Baja California, con la segunda función de 2020 que ofrece la empresa The Crash Lucha Libre.

La Rebelión Amarilla (Bestia 666 y Mecha Wolf) intentarán mantener su dominio en la división de parejas, ya que expondrán por segunda ocasiónel Campeonato de Parejas The Crash ante los beligerantes Hermanos Trauma. Ésta será la segunda vez que la Rebelión Amarilla se mide contra estos oponentes de manera consecutiva, pero a diferencia de la primera, ocurrida en noviembre, ésta será una batalla en jaula.

En el turno semifinal, los espectaculares Bandido y Dragon Lee harán causa común para enfrentar a los estadounidenses Jay Lethal y Jonathan Gresham que llegan con todo para confrontar a tan grandes combatientes.

El internacional Mesías se asociará con su compatriota Oráculo para enfrentar a los otrora Güeros del Cielo, ahora The Hybrid2 de AEW (Angélico y Jack Evans) en un duelo de fortaleza contra agilidad. ¿Qué dupla resultará ganadora?

La Triple Amenaza (Arandu, Star Boy y Zarco) serán los sinodales perfectos para medir a la tercia de Herederos conformada por Brazo de Oro Jr., El Hijo de Mascara Sagrada e El Hijo de Octagón. Los dos últimos harán su presentación estelar en The Crash.

Otro duelo de campeonato será una triple amenaza protagonizada por Terror Azteca, Baby Xtreme y Dinámico por el Campeonato Jr. The Crash. Para Terror Azteca será la segunda vez que expone su cetro.

El cartel completo queda así:

The Crash, 22.02.2020

Auditorio Municipal de Tijuana, Tijuana, Baja California



1. Black Danger y Gelus vs. Discípulo de Mesias I y Discípulo de Mesias II

2. Campeonato Jr. The Crash – Triple Amenaza: Terror Azteca (c) vs. Baby Xtreme y Dinámico

3. Arandú, Star Boy y Zarco vs. Brazo De Oro Jr., Hijo de Máscara Sagrada e Hijo de Octagón

4. El Mesías y Oráculo vs. Angélico y Jack Evans

5. Semifinal Internacional: Bandido y Dragón Lee vs. Jay Lethal y Jonathan Gresham

6. Campeonato de Parejas The Crash: Bestia 666 y Mecha Wolf (c) vs. Trauma I y Trauma II