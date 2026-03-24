The Crash apuesta seis máscaras en su 15 aniversario

La empresa tijuanense The Crash Lucha Libre ha decidido tirar la casa por la ventana para su aniversario, anunciando un combate que ya genera expectativa entre los aficionados: una Ruleta de la Muerte con seis máscaras en juego.

El evento aun sin fecha definida, en lo que promete ser una noche histórica donde uno de los participantes perderá su identidad sobre el ring.

► Seis máscaras en juego en The Crash 15 aniversario

Los luchadores que arriesgarán su incógnita son Extreme Tiger, Hijo de Rey Misterio, Hijo de Fishman, Hijo de Máscara Sagrada, Trauma II y Rey Horus.

En este tipo de combate, los participantes se eliminan progresivamente hasta que solo uno queda al final, quien deberá quitarse la máscara y revelar su identidad ante el público.

Estos seis luchadores ya tienen amplia lona recorrida, por lo que cualquiera que caiga causará un impacto en la lucha independiente.

► Rivalidades que encendieron la Ruleta de la Muerte

La decisión de organizar este combate no surge de la nada. En semanas recientes, estos luchadores han protagonizado enfrentamientos que elevaron la tensión al máximo dentro de la empresa.

El 20 de febrero de 2026, Hijo de Rey Misterio y Rey Horus formaron parte del equipo que derrotó a Trauma II e Hijo de Fishman en un combate de relevos atómicos, intensificando la rivalidad entre ambos bandos.

Un mes después, en el homenaje a Hijo del Perro Aguayo, Xtreme Tiger y Rey Horus volvieron a salir victoriosos en una lucha de tríos, mientras que Trauma II se llevó la Copa Hijo del Perro Aguayo eliminando, entre otros, a Hijo de Máscara Sagrada.

Además, un triunfo clave de Xtreme Tiger sobre Hijo de Rey Misterio detonó una serie de retos directos que terminaron por estructurar esta Ruleta de la Muerte.

► Un combate que marcará la historia de The Crash

Más allá de ser una lucha de aniversario, este enfrentamiento representa la culminación de una serie de conflictos que se han desarrollado función tras función en el Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno.

La combinación de rivalidades, orgullo y tradición convierte este duelo en uno de los más esperados del año dentro de la escena independiente.

El evento se podría realizar en noviembre, pero desde ya se está promocionando, pues la empresa no deja nada al azar.