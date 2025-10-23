The Conglomeration vence a The Death Riders y Darby Allin aparece

Después del violento desenlace entre Jon Moxley y Kyle O’Reilly, la rivalidad entre The Death Riders y The Conglomeration alcanzó su punto máximo en un enfrentamiento por equipos en AEW. Con Moxley retirándose del ring junto a Marina Shafir, el caos continuó con una batalla entre los grupos liderados por Roderick Strong y Claudio Castagnoli.

► Una lucha explosiva entre facciones

El combate comenzó con Orange Cassidy y Wheeler Yuta intercambiando maniobras rápidas, mostrando la química entre ambos. Mark Briscoe y Strong tomaron el control momentáneamente, pero Castagnoli impuso su poder físico con uppercuts demoledores. La acción se desbordó dentro y fuera del ring, con Briscoe volando sobre los tres Death Riders en una maniobra espectacular.

► Momentos claves entre The Death Riders y The Conglomeration

En los momentos finales, Yuta intentó sellar la victoria con un Busaiku Knee, pero Strong interrumpió la cuenta, permitiendo que Briscoe aplicara un Lariat seguido de su Jay Driller para lograr la cuenta de tres.

Tras la victoria de The Conglomeration, PAC irrumpió para atacar a Briscoe, lo que provocó la intervención de Tomohiro Ishii. Sin embargo, Jon Moxley distrajo al japonés, permitiendo que Marina Shafir lo golpeara con un golpe bajo. Castagnoli se preparaba para lanzar a Cassidy sobre la mesa de comentaristas cuando apareció Darby Allin armado con un bate. Darby salvó a Orange, quien remató con su Orange Punch, obligando a los Death Riders a huir del cuadrilátero.

¿Qué pasará ahora?

La intervención de Darby Allin confirma que su rivalidad con Moxley y los Death Riders está lejos de terminar. The Conglomeration, por su parte, suma una victoria clave que podría llevarlos a nuevos desafíos dentro de AEW, mientras el caos entre facciones continúa escalando semana tras semana.