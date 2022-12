Como hemos informado hoy, The Usos son el mejor equipo del 2022 para Pro Wrestling Illustrated, revista que reveló su particular ranquin con Jimmy y Jey Uso en primera posición. Los Campeones Indiscutibles de Parejas WWE coronan un listado de 100 grupos, cuyo podio completan FTR y The Briscoes; segundos y terceros, respectivamente.

Y parece que los hermanos Briscoe no están muy de acuerdo con el listado de PWI, publicando un tuit que da de qué hablar.

Imagine if we weren’t banned from TV…



Usos my ass#DemBoys pic.twitter.com/WtyoTvHmQ0