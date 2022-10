The Bollywood Boyz debutaron en AEW

La mediaticidad de The Bollywood Boyz vivió un momento pivotante a raíz del ataque que Randy Orton propinó a estos gladiadores de origen indio durante el combate que «The Viper» disputó en Backlash 2017 contra Jinder Mahal. En concreto, por el movimiento que Orton ejecutó sobre Harv Shira y su posterior reacción.

Este GIF se hizo tan viral que supuso un completo impulso para las carreras de Harv y Gurb Shira, entonces denominados The Sing Brothers. Además, a partir de aquella noche compartirían plano con el Campeón WWE, ya que Mahal se coronó allí.

Casi medio año —tiempo en que Mahal fue monarca— de una enorme mediaticidad en sus carreras, que no obstante, se redujo ostensiblemente una vez «The Modern Day Maharaja» perdió la presea. Traspasados a 205 Live en el Superstar Shake-Up de 2019, los hermanos y Mahal separaron sus caminos, y aunque la dupla siempre cumplió con su trabajo dentro de la marca de los cruceros, WWE les mostró la puerta de salida en junio de 2021.

Desde su despido, Harv y Gurb Shira vienen gozando de una buena cantidad de compromisos independientes, sin atarse a ninguna empresa, siendo DEFY Wrestling su escenario más habitual en lo que llevamos de 2022.

Y desde este miércoles, The Bollywood Boyz vuelven a estar muy en boga, porque formaron parte de las más recientes grabaciones de AEW Dark: Elevation. Implicación nada casual, considerando que Harv y Gurv Shira son oriundos de Canadá. Así, el público presente en el Coca-Cola Coliseum de Toronto se mostró entusiasmado por el guiño.

The Bollywood Boyz vs The Gunn Club on AEW Dark Elevation pic.twitter.com/IKttiuNwAR