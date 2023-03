Todo el asunto entre Sami Zayn y The Bloodline es considerado uno de los mejores relatos luchísticos de todos los tiempos, tanto así que algunas personas creen que es posiblemente la mejor historia contada en la lucha libre de lo que va de siglo. Hay argumentos tanto a favor como en contra de ese argumento.

►Inicio Perfecto

La historia de The Bloodline con Sami Zayn tuvo un inicio perfecto, y WWE merece mucho crédito por tomarse su tiempo y poner todas las piezas en su lugar correcto. Pudo ser muy lenta en ciertas partes (eso sin mencionar el estilo repetitivo de las luchas de Roman Reigns), pero WWE logró lo más difícil, contar una historia y tener el interés completo de sus fanáticos

Desde el primer momento sabíamos cuál sería el desenlace: Una lucha entre Roman Reigns y Sami Zayn. Lo que nadie esperaba es lo mucho que los fans de WWE conectaron con la historia, tanto que la mayoría esperaba que fuera el evento estelar de WrestleMania.

►Paul Levesque y la salida de Vince McMahon

El retiro temporal de Vince McMahon y el ascenso de Paul Levesque como el jefe creativo del elenco principal de WWE serían fundamentales para que Sami Zayn vs. Roman Reigns no encabece WrestleMania.

No es un secreto que los planes originales eran The Rock vs. Roman Reigns, pero dado que The Rock no estaría disponible, Cody Rhodes se volvió el candidato perfecto para luchar contra Reigns en WrestleMania. Para Paul Levesque era un riesgo poner a Sami en la lucha, sobre todo al ser su primer WrestleMania al mando.

►El desenlace más decepcionante

Lo siguiente fue predecible: Zayn y Reigns lucharon en Elimination Chamber, y la victoria de Reigns dio al traste con cualquier posibilidad de ver a Zayn como campeón máximo de WWE.

Sami Zayn tiene un premio de consolación, que es el Campeonato Indisputable de Parejas, que podría ganar al lado de su amigo (y enemigo) de toda la vida, Kevin Owens, enfrentándose a sus excompañeros de The Bloodline, los Uso. La lucha no es la estelar de la primera noche de WrestleMania, ese privilegio está reservado para otro encuentro.

The Bloodline y Zayn es, sin duda, una de las mejores historias que WWE ha contado en mucho tiempo, pero en el tramo WWE no tuvo la valentía que se necesita para cerrarla con un broche de oro, y eso le quita muchos puntos, por lo que no, no sería la mejor historia de este siglo.