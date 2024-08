El icónico ex de WWE y de WCW «The Total Package» Lex Luger compara la actual facción The Bloodline con la legendaria The Four Horsemen. No es la primera vez que se compara al grupo de samoanos con otro histórico; no hace mucho mi compañero Juan Carlos Reneo lo hacía con la nWo. A día de hoy no está claro realmente en qué situación está la única de las tres que sigue en activo después del regreso de Roman Reigns y su ataque a Solo Sikoa.

Representing the Horsemen::»Nature Boy» Ric Flair,Tully Blanchard,JJ Dillon and Arn Anderson,back in 1987 pic.twitter.com/zJWBvPriCn — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) June 3, 2022

► The Bloodline vs. The Four Horsemen

“Creo que [The Four Horsemen] tuvieron una longevidad única. Fuimos una de las facciones originales que realmente se hizo popular». El veterano está seguro de que el equipo que una vez fue de Reigns, Sikoa, The Usos, Sami Zayn, Paul Heyman o The Rock tiene el potencial para crecer y desarrollar historias durante años, y está convencido de que pasará a la historia como la mejor facción de todos los tiempos. “Esos chicos de The Bloodline, la forma en que esos isleños… pueden luchar… La manera en que se mueven, tienen una ferocidad y un fuego que no se puede entrenar en nadie. Y con The Rock involucrado… al menos estará con ellos hasta [WrestleMania] del próximo año. Creo que van a ser recordados como la mejor facción de la historia«.

¿Qué opinas de The Bloodline hasta ahora?

