The Bloodline protagoniza el póster de Survivor Series 2022

The Usos y The Brawling Brutes sacaron petróleo del poco tiempo del que dispusieron, Bianca Belair y Bayley conjugaron un divertido «Last Woman Standing Match» y Logan Paul demostró sus arrestos de luchador en el estelar. Pero lo mejor de Crown Jewel 2022 fue el vídeo promocional que WWE emitió durante el evento anunciando Survivor Series: WarGames, con «War Pigs» de Black Sabbath como banda sonora.

► ¿The Bloodline irá a la guerra?

Triple H apuesta fuerte por esta nueva entrega de un evento que viene perdiendo fuelle en los últimos años, mediante un cambio de nombre (Survivor Series WarGames), acompañado de un nuevo concepto ad hoc, donde ya no habrá una choque entre Raw y SmackDown, sino dos luchas WarGames, una varonil y otra femenil, según reveló «The Game».

Y en estos momentos, el runrún sobre la posibilidad de que The Bloodline sea uno de los equipos que compita en el encuentro masculino recorre la comunidad luchística de internet, luego de hacerse público el póster oficial de Survivor Series WarGames.

Aunque no se ha confirmado, se sobreentiende que la disposición de 5 vs. 5 permanece, sin marcas de por medio. Ergo, The Bloodline al completo encajaría en dicho cupo: Roman Reigns, The Usos, Solo Sikoa y Sami Zayn. Parece que el añadido de Sikoa en Clash at the Castle tenía la intencionalidad de completar el quinteto.

Y por extensión, otra incógnita sería dilucidar quiénes servirán de rivales de la familia samoana. Considerando lo sucedido en Crown Jewel, podría pensarse en una particular facción formada por Logan y Jake Paul, Sheamus, Butch y Ridge Holland. El problema es que Logan Paul salió lesionado de la cita saudí y se diría que su baja será prolongada.

Survivor Series WarGames tendrá lugar el 26 de noviembre desde el TD Garden de Boston (Massachusetts) y SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura de la velada.