The Bloodline de Solo Sikoa cambiaría de nombre

La última vez que habló Solo Sikoa, dejó grandes dudas en torno a los fans por sus palabras y la forma en la que habló. Pues bien, hay algo bastante interesante y es que parece ser que The Bloodline podría tener pronto un gran cambio.

Y es que, según ha reportado Wrestle Votes, una fuente que en ocasiones es confiable y en otras no, ha destacado el hecho de que, al parecer, The Bloodline cambiaría de nombre. Esto fue lo que reportó:

► The Bloodline de Solo Sikoa podría renombrarse

«En una actualización significativa de la historia, podemos confirmar que el plan actual para el grupo compuesto por Solo Sikoa, Tanga Loa y Tama Tonga es que ya no se les denomine como The Bloodline. Parece que WWE está alejándose de que los rudos utilicen ese nombre, ya que Roman ha retomado el título de Tribal Chief».

Recordemos que Roman Reigns venció a Solo Sikoa en el Tribal Combat Match el pasado 06 de enero de 2025 en el debut de Raw en Netflix, por lo que The Rock apareció y le puso el ula fala a Roman Reigns, declarándose como el Jefe Tribal indisputable de The Bloodline. Por lo que, al parecer, ya no tendría sentido que el equipo de Sikoa siga llamándose El Linaje. Ya veremos finalmente qué ocurre en el futuro de WWE.