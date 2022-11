The Big Show es una Superestrella de WWE tremendamente exitosa, reconocida y querida. Es verdad que en los últimos años se convirtió en una broma habitual el hecho de que no paraba de cambiar de bando, de técnico a rudo, y de rudo a técnico, a veces sin sentido, simplemente buscando una pequeña sorpresa que nunca iba a ningún sitio. Pero eso no borra todo lo que hizo durante las décadas que trabajó en la compañía McMahon. Todavía no lo ha hecho pero un día va a entrar al Salón de la Fama.

► The Big Show, ¿el peor manejado de WWE?

De todas maneras, sí podría decirse que el manejo que le dieron no fue el mejor. De hecho, Jim Ross cree que fue uno de los peores, como explica en un reciente episodio de su podcast, Grilling JR. Los dos son ahora compañeros comentaristas en AEW y «JR» cree que WWE no manejó a Big Show de la mejor de las formas. Obviamente, esto es imposible medirlo. Tampoco es que el gigante fuera mal manejado toda su carrera. Y no ha habido una Superestrella con la que no se hayan tomado malas decisiones.

“No puedes sobreexponer una atracción porque ¿adivina qué? Dejan de ser una atracción. No son nuevos, no son frescos, no son diferentes, no son reveladores (…) Solo creo que Big Show fue uno de los talentos más mal reservados, en ese nivel, que nosotros ha tenido alguna vez«.

¿Qué pensáis de la carrera de The Big Show en WWE?