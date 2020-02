Aunque no es oficial, y luego de múltiples rumores en redes sociales, una fuente de alta credibilidad acaba de informar que Nikki Bella y Brie Bella serán inducidas al Salón de la Fama WWE.

Junto a las gemelas Bella, también se ha dado a conocer que la leyenda japonesa Jushin «Thunder» Liger será inducido al Salón de la Fama WWE 2020. Y suenan dos nombres bastante interesantes.

► The Bellas Twins y Jushin Liger

La noticia fue confirmada por el periodista Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter.

«Liger es interesante, pero probablemente en lo que respecta a un verdadero Salón de la Fama de lucha libre, él estaría entre los más merecedores de ingresar a uno en los últimos 40 años. Solo trabajó una lucha para WWE en su carrera, en un NXT TakeOver ante Tyler Breeze, pero se retiró y su nombre es bastante conocido en los Estado Unidos. Uno esperaría ambos anuncios de manera inminente».

Por otra parte, Paul Davis de Wrestling News señala que Vince McMahon rompió «su cuota» de que haya un límite de solo una persona fallecida ingresando al Hall of Fame, pero que, además, buscará que cada año haya una mujer siendo reconocida en su historia. Sumado a esto, Davis señala que Randy Orton no es la única persona que quiere a Ken Shamrock en el Salón de la Fama, pues «al menos otra persona» ha estado empujando la idea de que Shamrock sea inducido.

Si bien Davis no da una señal de si va a ser inducido o no, parece algo complicado, pues desde que regresó a UFC en 1999 no ha hecho negocios con WWE y recientemente luchó en Impact Wrestling, empresa que lo inducirá en su Salón de la Fama en octubre.

Otro nombre que señala Davis como posible integrante del Salón de la Fama 2020 es el British Bulldog, Davey Boy Smith. Paige propuso su nombre recientemente en Twitter y «otros han dado su nombre a nivel privado». Triple H dijo recientemente que nadie puede dudar de que el inglés merece ser parte del Salón de la Fama.

Paul Davis: «No sé si vaya a ser inducido este año, pero es interesante que su hijo, Davey Boy Smith Jr, apareció en el episodio de WWE The Bump de esta semana«.

Ahora solo falta que WWE haga el anuncio oficial por medio de sus redes sociales, o algún medio digital o impreso destacado de los Estados Unidos.