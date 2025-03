The Bella Twins opinan del heel turn de John Cena

El heel turn de John Cena al final de Elimination Chamber 2025 es lo más comentado desde el evento premium de WWE en toda la lucha libre. Anteriormente, leímos las opiniones del miembro del Salón de la Fama Booker T, del luchador independiente Matt Cardona, de la leyenda viviente Ric Flair, del mayor fanático de Cena, R-Truth, de una de las mentes detrás de todo, Triple H, de a quien John vendió su alma, The Rock, de la leyenda viviente Hulk Hogan, o de su propio padre, John Cena Sr..

► Ellas están encantadas

Ahora es momento de conocer la opinión de las Bella Twins, de las Gemelas Bella, quienes tienen una gran conexión con el 16 veces Campeón Mundial tanto porque compartieron con él la compañía durante muchos años como porque Nikki fue su pareja y Brie su cuñada. Las dos fueron entrevistadas recientemente en el pódcast Women Wrestling Talk y era obligatorio que les preguntaran por la gran noticia que asombró al mundo del cambio del «Greatest of All Time»:

«Ya era hora. En realidad, estoy muy feliz porque este es su año de despedida, y no sabía si cedería o no. Así que me encanta y la forma en que se hizo. O sea, un gesto de chef», comienza diciendo Bella.

«Se hizo de una manera increíble. Terminar tu gira de despedida y transformarte en un personaje que los fans han querido durante tanto tiempo. No solo creo que será divertido para él, sino que también será genial para los fans. Es como un regalo que les está dando, ¿sabes a qué me refiero? Me parece genial. Fue increíble, además», añade Nikki.